Der Start in die Tennis-Medenrunde für die höchstklassigsten Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ist gemacht, es gab zwei Siege und zwei Niederlagen. Wobei ein Sieg erst am Grünen Tisch zustande kam.

Frauen 50, Südwest-Liga

TC Bad Vilbel – TC Rot-Weiß Boppard 3:6. Die Bopparderinnen wären auch sehr zufrieden mit ihrem Debüt nach dem Aufstieg gewesen, wenn es beim 5:4 an Bad Vilbel geblieben wäre. Aber das blieb es nicht, denn der Spielleiter erkannte einen Regelfehler am Tag danach, der am Spieltag keinem aufgefallen war. Die Rumänin Gabriella Precup (Nummer 1 der Gastgeber) war für das dritte Doppel nicht spielberechtigt, der Spielleiter wertete somit alle drei Doppel für Boppard – es hieß 6:3 statt 4:5. Boppards Mannschaftsführerin Anja Gade, am Spieltag zugleich Oberschiedsrichterin, sagte: „Wir haben ja keinen Protest eingelegt, dem Spielleiter ist es dann aufgefallen, deswegen ist es schon bisschen komisch. Wir hätten lieber in echt gewonnen, aber wir nehmen das mit, wer weiß, wofür es noch gut ist.“ Gut waren die Bopparderinnen aber dennoch bei der Premiere. „Wir waren sehr zufrieden, dafür, dass wir ersatzgeschwächt waren“, sagte Gade. Die „echten“ Punkte für Boppard holten Lori Murtaugh, Sandra Lohse, Petra Schubert und das Doppel Lohse/Schubert, siegreich waren durch die Wertung dann auch Murtaugh/Gade und Silvia Eisert/Ursula Persel.

Männer 60, Südwest-Liga

TC Trier – Sportpark TC Simmern 1:8. So kann man in die Runde starten: Die Sportpark-Oldies, die sich das Ziel Klassenerhalt auf die Fahnen geschrieben haben, ließen zum Auftakt den ersatzgeschwächten Trierer Gastgebern keine Chance. Ein Doppel gewannen die Trierer, ansonsten war alles eine recht klare Angelegenheit in je zwei Sätzen für Simmern. Zwei Einzel mussten die Trierer verletzt aufgeben, ein Doppel ebenfalls. „Wir haben allerdings auch eine Bombenleistung gebracht“, sagt Sportpark-Chef Lothar Rodenbusch, der vor allem den Sieg von Mannschaftsführer Burkhard Born im Einzel heraushob. Ganz stark waren auch die beiden Luxemburger in Simmerner Reihen, Paul Hofmann und Henri Reiter, die ihre Partien klar gewannen. Rodenbusch, Andreas Hoffmann und Götz Oertel siegten ebenfalls im Einzel, zudem kamen zwei Doppelsiege von Hoffmann/Reiter sowie Rodenbusch/Oertel.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 33

SG Andernacher TC/Bad Breisig – TV Kastellaun 6:0. Die Gastgeberinnen waren zum Beginn eine Nummer zu groß für die Kastellauner Frauen, die durch Lucienne Lehnen einen Satz gewannen in den sechs Partien, Lehnen verlor den Match-Tiebreak aber mit 4:10. Alle anderen Spiele gingen klar in zwei Sätzen an die Rhein/Ahr-Kombination.

TC Mittelwald Montabaur – TC Grün-Weiß Buchholz 6:0. Der Start in der Verbandsliga im Westerwald war kein guter für die Buchholzerinnen, die in Montabaur keinen Satz gewinnen konnten. Mannschaftsführerin Inga Kittler war noch am nächsten dran in ihrem Einzel, verlor aber den ersten Satz im Tie-Break. Auch im Doppel mit Nadine Kohlhaas war mehr drin, es ging mit 7:5 und 7:5 an die Gastgeber.