Tolles Niveau geboten „Bestes Damen-Spiel seit 20 Jahren auf der Silberau“ Stefan Nink 01.06.2026, 13:35 Uhr

i Die Britin Amelie Brooks will am 14. Juni mit den Damen des TC BW Bad Ems im südpfälzischen Herxheim den Verbleib in der Verbandsliga perfekt machen. Andreas Hergenhahn

Verloren, aber moralisch doch irgendwie als Siegerinnen fühlen durften sich die Damen des TC BW Bad Ems, die in der Verbandsliga gegen Landau Zählbares erneut nur knapp verpassten. Die etwa gleichaltrigen Herren bleiben unterdessen verlustpunktfrei.

Als Aufsteigerinnen in die Tennis-Verbandsliga genießt für die vor wenigen Jahren noch in der C-Klasse vertretenen Damen des TC BW Bad Ems der Klassenverbleib höchste Priorität. Die jungen Ladys aus der Kurstadt bleiben trotz einer neuerlichen 4:5-Niederlage mit 2:6 Zählern auf Kurs und wollen demnächst beim Tabellenletzten in Herxheim das Ticket für eine weitere Runde in der höchsten rheinland-pfälzischen Spielklasse lösen.







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