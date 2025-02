Aufsteigende Form in Teneriffa Benjamin Hassan ist im Viertelfinale auf Augenhöhe Daniel Fischer 10.02.2025, 11:49 Uhr

i Symbolbild: dpa dpa

In drei Sätzen machte Benjamon Hassan fast genausoviele Punkte wie der spätere Finalist Alejandro Moro Canas. Dennoch verlor er auf Teneriffa sein Viertelfinalspiel. Die Chance zur Revanche könnte sehr schnell kommen.

Tennisprofi Benjamin Hassan scheint allmählich in Form zu kommen. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit zahlreichen knappen Niederlagen schaffte es der Neuwieder beim ATP Challenger Turnier auf Teneriffa immerhin bis ins Viertelfinale. In der Runde der letzten acht unterlag Hassan in einer weitestgehend ausgeglichenen Partie dem späteren Finalisten Alejandro Moro Canas (Spanien) mit 4:6, 6:3 und 3:6.

