Frühes Aus in Lugano Bei Benjamin Hassan läuft es noch nicht rund Daniel Fischer 28.02.2025, 08:29 Uhr

i Symbolbild: dpa dpa

Die Saison ist noch jung, doch bei Benjamin Hassan verfestigt sich ein Problem. Das sorgte auch beim ATP Challenger-Turnier in Lugano in der Schweiz für das frühe Aus des Tennisprofis aus Neuwied.

Tennisprofi Benjamin Hassan aus Neuwied ist auch beim ATP Challenger-Turnier in Lugano (Schweiz) bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Im Duell mit dem formstarken Norweger Viktor Durasovic (ATP Rang 237), der in der Vorwoche das Finale beim Challenger-Turnier in Clasgow erreicht hatte, unterlag Hassan mit 4:6, 6:1 und 4:6.

