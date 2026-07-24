Tennis-Seniorenmeisterschaft in Bad Neuenahr: Bei der AK 80 triumphieren Knapp und Ullerich, während eine 90-jährige Edith Tolle in der AK 85 für Aufsehen sorgt. Spannende Matches und ein besonderer White Day erwarten die Zuschauer.
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Die ersten Deutschen Meister sind in Bad Neuenahr am Donnerstag gekrönt worden: Christel Knapp (TC Dettingen) und Monika Ullerich (RTHC Bayer Leverkusen) haben die Doppelkonkurrenz in der Altersklasse 80 bei der deutschen Seniorenmeisterschaft im Tennis (DSM) beim HTC Bad Neuenahr gewonnen.