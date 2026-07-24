Spannendes Finalwochenende Bad Neuenahrer Tennis-Event zieht die Zuschauer an Stefan Lebert

Horst Bach 24.07.2026, 13:20 Uhr

i Die ersten Titelträger der deutschen Seniorenmeisterschaft in Bad Neuenahr stehen fest: Christel Knapp (links) und Monika Ullerich gewannen die Doppelkonkurrenz in der Altersklasse 80. Martin Gausmann

Tennis-Seniorenmeisterschaft in Bad Neuenahr: Bei der AK 80 triumphieren Knapp und Ullerich, während eine 90-jährige Edith Tolle in der AK 85 für Aufsehen sorgt. Spannende Matches und ein besonderer White Day erwarten die Zuschauer.

Die ersten Deutschen Meister sind in Bad Neuenahr am Donnerstag gekrönt worden: Christel Knapp (TC Dettingen) und Monika Ullerich (RTHC Bayer Leverkusen) haben die Doppelkonkurrenz in der Altersklasse 80 bei der deutschen Seniorenmeisterschaft im Tennis (DSM) beim HTC Bad Neuenahr gewonnen.







Artikel teilen

Artikel teilen