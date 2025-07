. Freud und Leid lagen auch in den finalen Begegnungen der überkreislich spielenden Tennisteams aus dem Kreis Neuwied nah beieinander. Bitter Abstiege auf der einen Seite, freudige Aufstiege auf der anderen Seite. Zwei Verbandsligisten ziehen als Meister in die Oberliga ein. Bei den Männer 75 des TC Rhein-Wied Neuwied wurde ein Spiel erst mit dem 38. (!) Punkt in einem langen Match-Tie-Break entschieden.

Süd-West-Liga

Männer 65:Offenbacher TC – TC Rhein-Wied Neuwied 9:0. Während am kommenden Wochenende noch die letzten drei Begegnung dieser Klasse über die Bühen gehen, stellte die klare Auswärtsniederlage den Saisonabschluss für die Neuwieder dar. Gegen den Rangzweiten, der aus fünf Spielen nunmehr den vierten Sieg bei nur einer Niederlage einfuhr, waren die Rhein-Wieder chancenlos. Als Tabellenletzter mit keinem Sieg geht es somit wieder herunter in die Oberliga. Die einzelnen Ergebnisse: Martin Hoffmann – Ulrich Gonsberg (Aufgabe Gonsberg); Michael Bauer – Wener Lausberg 6:0, 6:1; Rupert Köhler – Burkhard Jäger 6:1, 7:5; Stefan Zielen – Frank Ulitzka 6:0, 6:1; Thomas Weber – Klaus-Wolfgang Müller 6:0, 6:0; Klaus Vestweber – Horst-Manfred Klaes 6:3, 6:3; Bauer/Zielen – Gonsberg/Jäger (Aufhabe Neuwied); Hoffmann/Weber – Lausberg – Ulitzka 6:1, 7:5; Köhler – Vestweber – Müller/Klaes 6:2, 6:0.

Oberliga

Männer 70:TC Rhein-Wied Neuwied – TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3:3. Herzschlagfinale für den TC Rhein-Wied. Das Remis gegen die Lauterer beschert den Neuwiedern wohl ein weiteres Jahr in der Oberliga. Da aus der Süd-West-Liga nach derzeitigem Stand nur der TC Schwarz-Weiß Merzig als einziges Team aus dem Tennisverband Rheinland-Pfalz oder dem Saarländischen Tennisbund absteigt, könnte sich die Zahl der Absteiger auf zwei reduzieren. Und da liegen die Neuwieder, die das gleiche Punkt- und Match-Verhältnis zu den Kaiserslauterern aufweisen, dank des besseren Satz-Verhältnisses (39:59 zu 35:60) knapp vor dem Konkurrenten. Letztlich entscheidend sind mögliche Verschiebungen aus möglichen Wechseln der Altersklassen, die berücksichtigt werden müssen. Die einzelnen Ergebnisse: Hans-Werner Remy – Norbert Rothhaar 4:6, 2:6; Rainer-Heinz Puderbach – Günter Hohenstein 6:4, 1:0 (Aufgabe Hohenstein); Werner Lausberg – Werner Pfleger 6:4, 7:5; Herbert Kurz – Bernd Brokamp 0:6, 4:6; Remy/Puderbach – Rothhaar/Hohenstein 7:5 (Aufgabe Neuwied); Lausberg/Kurz – Pfleger/Brokamp 6:3, 7:5.

Männer 75:TC Rhein-Wied Neuwied – TC Blau-Weiß Beckingen 6:0. Starke Leistung zum Saisonabschluss von den Neuwiedern: Im Duell der Tabellennachbarn stiehlt sich der heimische TC Rhein-Wied an dem Konkurrenten in der Tabelle vorbei. Am Ende einer langen Medenrunde finden sich die Neuwieder auf einem guten vierten Platz genau in der Mitte der Tabelle wieder. Ganz so klar, wie es das Endergebnis verrät, war es aber nicht. Vier von sechs Punkte sicherten sich die Gastgeber erst im entscheidenden Match-Tie-Break. Ein besonderes Mammut-Match bei den heißen Temperaturen lieferte sich das zweite Doppel aus Gert Bay und Juergen Neitzert, die nach Niederlage im ersten und Sieg im zweiten Satz nach dem 20:18 im Match-Tie-Break jubelten. Die einzelnen Ergebnisse: Hans-Werner Remy – Wolfgang Fiene 6:3, 5:7, 10:8; Josef Genn – Peter Koch 6:3, 7:5; Gert Bay – Lothar Graf 4:6, 6:3, 10:7; Juergen Neitzert – Wolf-Dieter Rath 6:3, 6:0; Genn/Robert Deurer – Fiene/Koch 2:6, 6:3, 10:3; Bay/Neitzert – Graf/Rath 5:7, 7:6, 20:18.

Verbandsliga

Männer 50:TC Metternich – Sportpark Windhagen 4:5. Der Sportpark Windhagen jubelt über den Oberligaaufstieg der Männer 50: In einem unkämpften Spiel rang der designierte Meister den Tabellenvierten letztlich nieder. Drei Einzel sowie ein Doppel wurden erst im Champions-Tie-Break entschieden. Entscheidend war letztlich das Doppel 2 aus Christoph Vollmert und Jens Thumser, die das glücklichere Händchen im Champions-Tie-Break hatten. Die einzelnen Ergebnisse: Dirk Brauburger – Christoph Vollmert 6:3, 4:6, 10:6; Achim Kilzer – Florian Kluth 6:2, 1:6, 13:11; Axel Mohr – Thomas Schekorr 7:5, 6:4; Carsten Daub – Torsten Scheibel 2:6, 1:6; Michael Wagner – Michael Raskob 6:2, 2:6, 7:10; Markus Fuchs – Jens Thumser 3:6, 0:2 (Aufgabe Fuchs); Brauburger/Mohr – Kluth/Schekorr 6:2, 6:1; Daub/Wagner – Vollmert/Thumser 6:4, 3:6, 6:10; Fuchs/Martin Tries – Scheibel/Raskob 0:6, 1:6.

Männer 60:TC Hackenheim – SG Bad Hönningen/Remagen 2:4. Dank der makellosen Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen und nur fünf verlorenen Matches, steigt die SG Bad Hönningen/Remagen als Meister in die Oberliga auf. Im direkten Duell mit dem ärgsten Wiedersacher, dem TC Hackenheim, blieben die Kombinierten um Mannschaftskapitän Dirk Husmann nervenstark und fügten den Hausherren die erste Saisonniederlage bei. Den entscheidenden Punkt sicherten sich die Gäste im zweiten Doppel. Die einzelnen Ergebnisse: Johannes Zander – Dirk Husmann 3:6, 2:6; Jürgen Sottong – Frank Gettler 6:2, 5:7, 10:5; Christian Böhm – Frank Braun 1:6, 2:6; Jens Monath – Günter Engels 4:6, 6:2, 9:11; Zander/Böhm – Husmann/Engels 7:6, 6:7, 10:5; Thomas Ehle/Rainer Schug – Braun/Joachim Schmitz 1:6, 2:6..

TC Saulheim – TC Rhein-Wied Neuwied 2:4. Der Abstieg war bereits beschlossene Sache. Immerhin durften sich die Rhein-Wieder am finalen Spieltag über den ersten Sieg freuen und verabschiedeten sich somit würdig aus der Verbandsliga. Spielentscheidend waren zwei klare Erfolge in den abschließenden Doppeln. Die einzelnen Ergebnisse: Mark-Oliver Kersting – Karl Havekost 4:6 (Aufgabe Kersting); Carsten Pfeiffer – Michael Röser 6:1, 6:4; Dirk Imandt – Benno Riba 6:1, 6:4; Axel Schuhmacher – Axel Stern 3:6, 1:6; Peter Schneiderlöchner/Pfeiffer – Havekost/Stern 1:6, 3:6; Irmandt/Schuhmacher – Röser/Frank Ulitzka 2:6, 1:6.