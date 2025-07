Die Herren des TC BW Bad Ems bleiben vor dem Endspurt der Medenrunde im Kampf um den Verbleib in der Regionalliga aussichtsreich im Rennen. Am kommenden Wochenende gilt es dann bei den abschließenden Begegnungen zuhause gegen den VfL Sindelfingen und bei der DJK Sulzbachtal im Saarland den Topf auf den Deckel zu machen. Am Ende könnte bei bis zu vier drohenden Absteigern – es muss abgewartet werden, wie viele Südwest-Vertreter aus der 2. Bundesliga runter kommen – ein „Zielfoto“ nötig sein. „Am Samstag muss auf jeden Fall gewonnen werden. Wir müssen aber abwarten, wer uns dann alles zur Verfügung steht“, so BW-Teamchef Dennis Gilberg.

„Es ist echt verrückt. Fast alle Teams können noch absteigen.“

Der Bad Emser Teamchef Dennis Gilberg zur Lage der Liga vor den abschließenden Begegnungen.

MTG BW Mannheim – TC BW Bad Ems 3:6. Bei den bis dahin punktgleichen Kurpfälzern landeten die Silberauer den so dringend benötigten zweiten Saisonsieg. „Es ist echt verrückt. Die Mannschaften in dieser Liga bieten zahlreiche ausländische Top-Leute auf und liegen leistungsmäßig derart dicht beisammen, dass fast alle Teams noch absteigen können. Umso wichtiger war es, dass wir das Ding hier gewonnen haben“, atmete Dennis Gilberg hinterher auf der im Pfeifferswörth gelegenen Anlage tief durch. Den Grundstein zum Sieg bei der Turn- und Sportgesellschaft von 1899 legten die Kurstädter mit vier Einzelsiegen und rundeten ihren gelungenen Auftritt beim badischen Traditionsverein mit dem Gewinn zweier Doppel sehr gut ab. Die einzelnen Ergebnisse: Mariano Kerstelboim – Stefan Palosi 3:6, 6:1, 11:13; Felix Corwin – Andrea Guerreri 1:6, 4:6; Pierre Delage – Luca Potenza 6:3, 5:7, 10:6; Jochen Bertsch – Sergi Perez Contri 1:6, 0:6; Thorsten Bertsch – Tristan Reiff 3:6, 1:6; Laurent Yanais – Julian Franzmann 6:2, 6:2; Kestelboim / Corwin – Palosi / Guerreri 1:6, 6:3, 10:8; Delage / Laurent – Potenza / Contri 4:6, 2:6; Bertsch / Bertsch – Reiff / Franzmann 0:6, 7:5, 7:10.

Bad Emser können im Schwarzwald nicht nachlegen

TC BW Oberweier – TC BW Bad Ems 5:4. Am Sonntag konnten die mit viel Rückenwind in den nördlichen Schwarzwald gekommenen Bad Emser punktemäßig nicht nachlegen. Dabei wäre mehr möglich gewesen. „Alle drei Champions-Tiebreaks liefen gegen uns. Dann ist es auf diesem Level kaum möglich etwas Zählbares zu holen“, haderte Gilberg auch ein wenig mit dem fehlenden Quentchen Glück, das seinen Schützlingen besonders in den abschließenden Doppeln nicht hold war. Die einzelnen Ergebnisse: Saba Purtseladze – Stefan Palosi 6:3, 3:6, 10:6; Arklon Huertas del Pino – Andrea Guerreri 2:6, 2:6; Mariano Tammaro – Luca Potenza 2:6, 5:7; Etienne Donnet – Sergi Perez Contri 5:7, 4:6; Marcel Volz – Tristan Reiff 6:4, 6:2; Bastian Bross – Julian Franzmann 6:4, 6:1; Purtseladze / Huertas del Pino – Palosi / Guerreri 4:6, 7:6, 10:8; Tammaro / Donnet – Potenza / John Echeverria kampflos für Potenza / Echeverria; Volz / Bross – Reiff / Franzmann 6:7, 7:6, 10:4.