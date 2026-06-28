Männer 40 und 50 bleiben cool Bad Emser Überflieger kochen ihre Gegner mit 9:0 ab Marco Rosbach 28.06.2026, 21:15 Uhr

i Für Thomas Burgemeister und die Männer 40 des TC BW Bad Ems geht die Saison in die Verlängerung: Der Regionalliga-Meister spielt am ersten September-Wochenende um die Deutsche Meisterschaft. Andreas Hergenhahn

Auf der Silberau ist es schön, hier kann man sich wohlfühlen, auch wenn es zuletzt etwas heiß war. Die Gegner der Bad Emser Männer 40 und 50 dürften aber froh gewesen sein, als sie das Lahn-Idyll wieder verlassen durften. Die Gäste waren chancenlos.

Die einen haben das erreicht, was die anderen bereits am ersten Spieltag der Regionalliga verspielt haben: Während die Männer 40 des TC BW Bad Ems um die Deutsche Meisterschaft spielen, müssen sich die Männer 50 mit nur einer einzigen Niederlagen mit dem zweiten Tabellenplatz zufrieden geben.







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