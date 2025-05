In starker Verfassung präsentierten sich die 70er und 75er des TC Blau Weiss Bad Ems bei ihren Heimpremieren in der Regional- und Süd-West-Liga.

Herren 70, Regionalliga Südwest: TC BW Bad Ems – TK GW Mannheim 4:2. Im zweiten Spiel gelang den ambitionierten Routiniers von der Insel Silberau, was im Vorfeld nicht zwingend zu erwarten war, da die Kurpfälzer zum Kreis der Favoriten in dieser Gruppe zählen, wenn sie ihre top Besetzung aufbieten können. Das war in Bad Ems nicht der Fall, denn mit Peter Heller fehlte den Grün-Weißen ihre etatmäßige Nummer eins. So war das tolle Ergebnis laut BW-Mannschaftsführer Peter OIinger „überraschend, aber erklärbar“. Die Einheimischen hatten einen guten Tag erwischt. Arnold Neumann lag schon auf Siegkurs, als sein Gegenüber Frank Gebert aufgeben und später auch auf das Doppel verzichten musste. Aufseiten der Bad Emser zog sich Manfred Stehle in seinem dramatisch verlaufenden Einzel im Champions-Tiebreak eine Zerrung zu und musste dem Mannheimer Hans-Hermann Alfers denkbar knapp mit 11:9 den Vortritt lassen. „Hoffentlich kann Stehle am nächsten Montag im Heimspiel gegen Wolfsberg Pforzheim wieder mitwirken“, setzt OIinger darauf, dass sich Stehles Blessur als nicht so gravierend erweist. Das Doppel Horst Kelling / Wolfgang Süß musste nach gewonnenem erstem Durchgang am Ende im Champions-Tiebreak klein beigeben, sodass letztlich ein respektabler 4:2-Erfolg für die Bad Emser gegen den badischen Renommierklub notiert werden konnte.

Die einzelnen Ergebnisse: Arnold Neumann – Frank Gebert 6:2, 4:4 (Aufgabe Gebert); Horst Kelling – Jean Hubert 6:7, 6:4, 10:6; Manfred Stehle – Hans-Hermann Alfers 7:5, 4:6, 9:11; Peter Olinger – Christian Wolff 6:2, 6:2; Stehle / Olinger – Gebert / Alfers kampflos für Stehle / Olinger; Kelling / Wolfgang Süß – Hubert / Wolff 6:3, 2:6, 4:10.

Herren 75, Südwest-Liga: TC BW Bad Ems – TC Rüsselsheim 5:1. Einen Start nach Maß legten die 75er in der ungewissen Doppelrunde des nur mit vier Teams besetzten Feldes hin, die Basis ist damit gelegt. „Wir wussten ja nicht, was da auf uns zukommt“, sagte Mannschaftsführer Horst Kelling, nachdem er sich ausgiebig von Strapazen erholt hatte. Kelling erwies sich nach vierstündigem Einsatz am Vortag bei den 70ern in der Regionalliga erneut als top fit und ließ sowohl im Einzel als auch später an der Seite Günter Bröders nichts anbrennen. Wie Kelling ist bei den Bad Emsern auch Heinz-Gert Decker an Position vier eine Bank und steuert in schöner Regelmäßigkeit Punkte bei. Die beiden Neuzugänge Peter Musiol und Reinhold Westerweller mussten an zwei und drei kämpfen. Im Doppel zogen sie im Champions-Tiebreak hauchdünn den Kürzeren. Die einzelnen Ergebnisse: Horst Kelling – Adalbert Schaum 6:3, 6:1; Peter Musiol – Winfried Müller 6:1, 1:0 (Aufgabe Müller); Reinhold Westerweller – Helmut Stein 7:6, 6:4; Heinz-Gert Decker – Rolf Rau 6:1, 6:1; Musiol / Westerweller – Schaum / Stein 3:6, 7:6, 11:13; Kelling / Günter Bröder – Müller / Rah 6:1, 6:1.