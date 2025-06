Am Sonntag ist es endlich so weit: Erstmals in ihrer an Erfolgen so reichen Vereinsgeschichte stellt der Tennis-Club Blau-Weiß Bad Ems ein Männerteam in der dritthöchsten Spielklasse. Und dass das erste Regionalligaspiel dann auch gleich ein Heimspiel sein wird, freut die Kurstädter ungemein. Ab 11 Uhr geht es an der Vereinsanlage auf der Insel Silberau gegen den Kasseler TC Bad Wilhelmshöhe. „Gleich zur Premiere erwartet uns da ein schwerer Brocken“, hält Teamchef Dennis Gilberg fest.

„Bei dem, was man so liest, gehören sie sicher zu den Favoriten der Liga. Sie wollen gerne aufsteigen“, berichtet Gilberg. Alles in allem sind die neuen Gegner aber schwer einzuschätzen. Zum einen natürlich, weil die Regionalliga Neuland für Gilberg und Co. ist. Zum anderen, weil immer erst kurzfristig entschieden wird, wer von der Meldeliste tatsächlich auf dem Feld steht. „Wenn man sich die Listen ansieht, sind alle sehr gut besetzt“, schätzt Gilberg ein. Wie bei den Bad Emsern sind auch bei der Konkurrenz viele starke internationale Spieler gemeldet. Die Frage nach einem Einsatz entscheidet sich meistens aber erst gegen Ende der Woche. Denn es hängt auch davon ab, wie weit die einzelnen Spieler, die zumeist hauptberuflich Tennis spielen, in den parallel laufenden Turnieren kommen.

Reiff, Franzmann und Dazert bilden die Basis

Klar ist, dass das Gerüst bei den Blau-Weißen von den drei einheimischen Spielern Tristan Reiff, Julian Franzmann und Neuzugang Jonathan Dazert gebildet wird. „Im Prinzip werden sie immer dabei sein, an den vorderen Positionen werden wir mit den ausländischen Spielern durchrotieren. Am häufigsten werden wohl die zum Einsatz kommen, die teilweise schon die Jahre dabei waren“, so Gilberg, der dabei sicherlich an Anton Matusevich, Sergi Perez Contri und Tiago Cacao denkt.

„Die ersten Wochen sind sicherlich entscheidend, es wäre gut, da schon was zu holen.“

Dennis Gilberg, Teamchef der Bad Emser

Seinen Spielern attestiert Gilberg allen eine gute Form. Tristan Reiff sicherte sich zuletzt abermals den Rheinlandmeistertitel und konnte auch bereits zwei Einzel in der Oberliga bei der Reserve gewinnen. Auch Dazert sicherte sich ein Einzel in der Medenrunde beim Oberliga-Team. „Es bleibt aber einfach schwer zu sagen, wohin die Reise geht“, betont Gilberg. Ziel sei es, „irgendwie einen Weg zu finden, um in der Klasse zu bleiben“. Gleich in den ersten Wochen wollen die Kurstädter dafür den Grundstein legen.

Dem Saisonbeginn misst Gilberg zumindest einen großen Stellenwert bei: „Die ersten Wochen sind sicherlich entscheidend, es wäre gut, da schon was zu holen.“ Und so hoffen die Kurstädter gleich zu Beginn auf reichlich Unterstützung auf der Insel Silberau. „Es wird eine spannende Saison auf einem hohen Niveau – mit vielen engen Matches“, verspricht der Bad Emser Teamchef.

i Vorfreude auf eine historische Spielzeit: Dennis Gilberg ist Teil der Meldeliste für den Regionalligakader des TC BW Bad Ems. Vorrangig wird er aber die Rolle als Trainer und Teamchef der Kurstädter einnehmen. Andreas Hergenhahn

Der gemeldete Kader des TC BW Bad Ems: Nicolas Mejia, Denis Yevseyev, Arthur Bouquier, Anton Matusevich, Stefan Palosi, Andrea Guerrieri, Luca Potenza, John Echeverria, Sergi Perez Contri, Lukas Rosol, Niki Poonacha Kaliyanda, Tiago Cacao, Tristan Reiff, Jaroslav Pospisil, Julian Franzmann, Jonathan Dazert, Dennis Gilberg, Christian Henkel.

Die Spieltermine in der Regionalliga

TC BW Bad Ems - KTC Bad Wilhelmshöhe (So., 29. Juni, 11 Uhr), TC Bergen-Enkheim - TC BW Bad Ems (Sa., 5. Juli, 11 Uhr), TC BW Bad Ems - TC Bad Homburg (So., 6. Juli, 11 Uhr), MTG BW Mannheim - TC BW Bad Ems (Sa., 12. Juli, 11 Uhr), TC BW Oberweier - TC BW Bad Ems (So., 13. Juli, 11 Uhr), TC BW Bad Ems - VfL Sindelfingen (Sa., 19. Juli, 11 Uhr), TZ DJK Sulzbachtal - TC BW Bad Ems (So., 20. Juli, 11 Uhr).