Die frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Wochen haben vielerorts für eine frühzeitige Öffnung der Tennisanlagen gesorgt. Dementsprechend konnten in den meisten Vereinen schon zahlreiche Trainingseinheiten und Freundschaftsspiele abgehalten werden.

Schon bald hat auch das Warten auf die ersten Wettkämpfe ein Ende. Schließlich steht im Rheinland eine erneut prall gefüllte Freiluftsaison unmittelbar vor der Tür. Bereits am ersten Maiwochenende beginnt der Spielbetrieb mit der Medenrunde, dem traditionsreichen Team-Wettbewerb im Tennis.

Rheinlandmeisterschaft steigt an Pfingsten

An Pfingsten (6. bis 9. Juni) steht wenig später die Rheinlandmeisterschaft als größtes Turnier der Region an. Aber auch weitere Turniere, Wettkampfformen und Veranstaltungen wie das Kleinfeld-Turnier im Rahmen der Rheinlandmeisterschaft, die „Sparda-Bank“ Rheinland-Tour oder beispielsweise der Senioren-Doppelspaß laden alle Altersklassen zu einem regen und breit gefächerten Wettkampfbetrieb ein.

Die Verbandsspiele, oder auch Medenrunde genannt, der Mannschaftswettkampf schlechthin im Tennis, beginnt in diesem Jahr abermals am ersten Maiwochenende (2. – 4. Mai) und zieht sich in den diversen Geschlechts- und Altersklassen vom Frühling bis in den Sommer.

Dieses Jahr keine Veränderungen in der Spielordnung

Mit insgesamt knapp 1800 Mannschaftsmeldungen ist die Anzahl an Mannschaften im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch geblieben. Nach kleineren Veränderungen in der Vorsaison, wonach die Altersklassen 60 nicht mehr donnerstags, sondern samstags um 14 Uhr spielen, und in der A-Klasse der Frauen, Männer und Männer 30/40/50 in 4er-Teams gespielt wird, nahm der TVR in diesem Jahr keine weiteren Veränderungen an der Spielordnung vor.

„Die Umstellungen sind bei den Aktiven sehr gut angekommen, was uns natürlich freut. Wir sind zufrieden mit den konstanten Zahlen bei der Mannschaftsmeldung und blicken voller Vorfreude auf die Verbandsspielrunde“, berichtet TVR-Geschäftsführerin Simone Wernecke.

Für Bad Ems geht es um den Klassenverbleib

Erstmals seit vielen Jahren spielt in dieser Saison mit den Männern des TC BW Bad Ems wieder eine Mannschaft aus dem Rheinland in der Männer-Regionalliga. Los geht es für das Team um Mannschaftsführer und TVR-Verbandstrainer Dennis Gilberg allerdings erst am 29. Juni mit einem Heimspiel gegen den KTC Bad Wilhelmshöhe.

Neben Größen aus dem Rheinland mit Tristan Reiff, Julian Franzmann und nun auch Jonathan Dazert stehen mehrere internationale Profispieler, darunter Nicolas Mejia (Kolumbien, ATP Rang 256) auf der Meldeliste. „Die Regionalliga ist für uns absolutes Neuland und deutlich stärker als die Oberliga. Wir wollen primär einen Weg finden, die Klasse zu halten. Dabei werden unabhängig von den Verfügbarkeiten der internationalen Spieler unsere einheimischen Jungs viele Einsätze bekommen“, erklärt Gilberg.

Titelkämpfe an Pfingsten auf der Karthause

Wie gewohnt mit einer Mischung aus sportlichem Wettbewerb und einem umfangreichen Rahmenprogramm wartet auch in diesem Jahr die Rheinlandmeisterschaft an Pfingsten (6. bis 9. Juni) als großes Highlight auf. Gespielt wird auf den Plätzen des TVR und des VfR Eintracht Koblenz auf der Karthause in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen. Zudem werden Doppelwettbewerbe ausgespielt.

Darüber hinaus findet wie schon in den vergangenen Jahren an Pfingstmontag ein Kleinfeldturnier (U7-U9) statt. Mit Blick auf die neu eingeführte DTB-Lizenz kommt der TVR in diesem Jahr den Aktiven entgegen und hat das Nenngeld auf 20 Euro reduziert. „Wir hoffen damit, noch mehr Spielerinnen und Spieler bei der Rheinlandmeisterschaft begrüßen zu können. Das Turnier zählt mit seiner Tradition, den vielen Konkurrenzen und dem Drumherum zu den absoluten Highlights im Kalender“, sagt Wernecke. Anmeldungen für die Rheinlandmeisterschaft sowie das Kleinfeldturnier können bis zum 1. Juni erfolgen.

Alternativen: Mixedkonkurrenz und Doppelwettbewerb

Alternativ beziehungsweise ergänzend zur Verbandsspielrunde und den Einzelturnieren werden vom TVR auch in diesem Jahr eine Mixed-Konkurrenz in den Sommerferien (offene Altersklassen sowie AK 40) ebenso wie ein Doppelwettbewerb bei den Frauen 60, Männern 60 und 70 angeboten. Die Anmeldefristen und weitere Informationen können auf der Homepage des TVR eingesehen werden.

Rheinland Tour mit vier Stationen

Wie schon im Vorjahr wird die Rheinland Tour ausschließlich im Midfeld (U9 & U10) ausgetragen. Gespielt wird mit einem Gewinnsatz bis vier, um eine Vielzahl an Begegnungen ausspielen zu können. Station macht die Turnierserie für die Jüngsten im Rheinland in diesem Jahr beim TC Roscheid (7. Juni), TC Trier (5. Juli), TC Rossbach (6. Juli) und im Sportpark TC Simmern (16. Juli). Die Ergebnisse in der U 9 fließen zusätzlich in die Wertung der neuen Jüngstenturnierserie des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz ein. Der Meldeschluss ist jeweils sonntags vor dem Turnierwochenende.