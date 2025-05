Auf den Weg zum angepeilten Verbleib in der Tennis-Regionalliga mussten sich die Herren 30 des TC BW Bad Ems beim Auftakt der Medenrunde dem TuS Neunkirchen auf eigener Anlage denkbar unglücklich mit 4:5 beugen. In der Verbandsliga kehrte die personell nicht sonderlich gut aufgestellte BW-Reserve mit einer klaren 2:7-Niederlage aus Trier zurück, während die international besetzten Herren des TC Diez bei der zweiten Garnitur des TC Oberwerth Koblenz mit 6:3 die Oberhand behielten.

Regionalliga

Herren 30: TC BW Bad Ems - TuS Neunkirchen 4:5. Bei eigener 3:1-Führung und Vorteilen in den noch laufenden Einzeln schienen die Silberauer schon auf der Siegerstraße zu sein. So sah es auch der angeschlagen zuschauende BW-Kapitän Julian Mädrich. Doch dann kippten die Matches von Dennis Gilberg und Nils Schremb. Beide Bad Emser mussten im Champions-Tiebreak ihren Widersachern zum Sieg gratulieren - statt mit einer Führung ging es „nur“ mit einem 3:3 in die abschließenden Doppel.

„Das war eine vermeidbare Niederlage, nachdem nicht nur ich zunächst das Gefühl hatte, dass wir das nicht verlieren können.“

BW-Mannschaftsführer Julian Mädrich zum unglücklichen 4:5 der Bad Emser Herren 30 gegen den TuS Neunkirchen.

Hier war dann Fortuna nicht aufseiten der Einheimischen. Nachdem Marius Menten und Christian Klapthor, der tags zuvor schon für die Herren 40 in Rottweil aufgeschlagen hatte, denkbar knapp den Kürzeren gezogen hatten, mussten Dennis Gilberg und Philipp Schehadad ihren saarländischen und luxemburgischen Gegenübern nach Champions-Tiebreak ebenfalls den Vortritt lassen. „Das war eine vermeidbare Niederlage, nachdem nicht nur ich zunächst das Gefühl hatte, dass wir das nicht verlieren können“, bilanzierte Mädrich, der eine sehr ausgeglichene Runde erwartet. Am kommenden Sonntag geht’s dann für die Bad Emser Jungsenioren am Bodensee beim TC Nikolai Konstanz weiter. Der Aufsteiger aus dem tiefen Süden der Republik startete mit einer klaren 1:8-Niederlage im Ländle-Derby in Donaueschingen in die Runde. Die einzelnen Ergebnisse: Dennis Gilberg - Manuel Rieß 7:6, 5:7, 9:11; Marius Menten - Tim Diederich 1:6, 0:6; Nils Schremb - André Marschall 6:4, 2:6, 6:10; Christof Brenner - Alexander Feider 6:4, 6:4; Philipp Schehadad - Jochen Meyer 1:0 (Aufgabe Meyer); Richard Born - Felix Kircher 6:3, 6:3; Menten / Christian Klapthor - Rieß / Feider 6:7, 5:7; Gilberg / Schehadad - Diederich / Marschall 1:6, 7:5, 5:10; Brenner / Born - Kircher / Kai Schledorn 5:7, 6:1, 14:12.

Ehemaligen japanischen Collegespieler in Schach gehalten

Verbandsliga

Herren: TC Oberwerth Koblenz II - TC Diez 3:6. Das international besetzte Diezer Ensemble kehrte mit einem verdienten Sieg aus der Stadt an Rhein und Mosel an die Lahn zurück. An den Positionen eins und drei hatten der Rumäne David Cristian Carteputreda sowie der Italiener Gabriele Deriu keine Probleme ihre Kontrahenten in die Schranken zu weisen. Da musste der Brasilianer Laelson Rodrigues schon sein ganzes Können aufbieten, um den konstant performenden ehemaligen japanischen Collegespieler Rintaro Oka in Schach zu halten. Mannschaftsführer Timo Kiesslich steuerte den vierten Einzel-Punkt für die Herren aus dem Hain bei. Zwei der drei eng laufenden Doppel entschied der TCD dann für sich und nahm die Auftaktpunkte vom Oberwerth mit. Die einzelnen Ergebnisse: Noah Meister - David Cristian Carteputreda 1:6, 1:6; Rintaro Oka - Laelson Rodrigues 6:3, 1:6, 5:10; Chris-Kento Wagner - Gabriele Deriu 1:6, 0:6; David Braun - Timo Kiesslich 3:6, 5:7; Lennard Kerkmann - Noah Hoffmann 6:4, 5:7, 10:6; Moritz Suda - Alexander Lohrum 6:3, 6:3; Meister / Oka - Carteputreda / Deriu 2:6, 7:5, 9:11; Wagner / Kerkmann - Rodrigues / Kiesslich 5:7, 5:7; Braun / Suda - Hoffmann / Lohrum 7:5, 6:7, 11:9.

Herren 30: TC Trier - TC BW Bad Ems II 7:2. Abermals mussten Jungsenioren aus der Kurstadt personell arg geschwächt zu fünft den Weg an die Porta Nigra antreten. So ging es quasi mit einem 0:2-Handicap auf den Platz. In den Einzeln gelang es lediglich Florian Moritz an Position fünf die Oberhand zu behalten. Damit war schon vor den Doppeln beim Stand von 5:1 die Frage nach dem Sieger geklärt. „Dennoch haben wir alles versucht in den Doppeln wichtige Punkte für die Gesamtwertung einzufahren“, so BW-Mannschaftsführer Adrian Becker, der mit gutem Beispiel voranging und an der Seite Florian Moritz’ den immerhin zweiten Matchgewinn für seine Bad Emser verbuchte. Die einzelnen Ergebnisse: Jan Porteset - Timo Kathke 6:3, 6:1; Leandro Toledo - Adrian Becker 6:2, 6:0; Marius Porn - Pascal Liebeskind 6:3, 6:1; Stephan Schwarz - Maximilian Klein 6:0, 6:3; Markus Lellinger - Florian Moritz 6:4, 3:6, 8:10; Triers Niklas Gussner gewinnt kampflos; Porteset / Toledo - Liebeskind / Klein 6:1, 6:1; Schwarz / Lellinger - Becker / Moritz 4:6, 4:6; Porn / Gussner gewinnen kampflos.