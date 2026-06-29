Von einer Hitzeschlacht mit Verletzungsdrama wäre die Rede gewesen, wenn der TC BW Bad Ems sein Auftaktspiel in der Männer-Regionalliga verloren hätte. So aber überstrahlte die Geschichte eines starken Teams und eines Top-Jokers den heißen Tennistag.
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Der Klassenverbleib ist ihr großes Ziel – und dem sind die Männer des TC BW Bad Ems gleich am ersten Spieltag er Tennis-Regionalliga Süd-West ein kleines Stück nähergekommen. Gegen den als Absteiger hoch gehandelten TV Reutlingen setzen sich die Kurstädter auf eigener Anlage mit 5:4 durch und erwischten so einen Start nach Maß in einer Klasse, die Mannschaftsführer Dennis Gilberg als „extrem ausgeglichen“ einstuft.