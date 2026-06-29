Nach Echeverrias Verletzung Bad Emser Joker sticht gegen Ex-Zweitligist Reutlingen Marco Rosbach 29.06.2026, 12:33 Uhr

i Auf Anton Matusevich ist Verlass: Der Brite ist ein alter Bekannter auf der Silberau und war im Heimspiel gegen Reutlingen an zwei der fünf Punkte beteiligt. Andreas Hergenhahn

Von einer Hitzeschlacht mit Verletzungsdrama wäre die Rede gewesen, wenn der TC BW Bad Ems sein Auftaktspiel in der Männer-Regionalliga verloren hätte. So aber überstrahlte die Geschichte eines starken Teams und eines Top-Jokers den heißen Tennistag.

Der Klassenverbleib ist ihr großes Ziel – und dem sind die Männer des TC BW Bad Ems gleich am ersten Spieltag er Tennis-Regionalliga Süd-West ein kleines Stück nähergekommen. Gegen den als Absteiger hoch gehandelten TV Reutlingen setzen sich die Kurstädter auf eigener Anlage mit 5:4 durch und erwischten so einen Start nach Maß in einer Klasse, die Mannschaftsführer Dennis Gilberg als „extrem ausgeglichen“ einstuft.







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