Da waren’s zum Stolz der Vereinsführung sieben Mannschaften: Mit dem Verbleib der Männer in der Regionalliga Südwest hat der TC Blau Weiss Bad Ems im Jahr 2026 in der Spitze eine noch beachtlichere Breite zu bieten.

Die auf den ersten Blick kühn anmutende Rechnung von Teamchef Dennis Gilberg ist tatsächlich aufgegangen. Die Männer des TC Blau Weiss Bad Ems haben ihre Premieren-Saison in der Tennis-Regionalliga mit einer bemerkenswerten Punktlandung beendet und im Schlussspurt den Klassenverbleib in trockene Tücher gewickelt. Nach den beeindruckenden Erfolgen gegen Mitaufsteiger VfL Sindelfingen (6:3) und dem 9:0-Durchmarsch am Sonntag beim TZ DJK Sulzbachtal konnten die Kurstädter frühzeitig feiern und sind nun nicht mehr vom Geschehen in der zweiten Bundesliga abhängig. Denn je nach Abscheiden der Südwest-Vertreter könnte es in der Regionalliga bis zu vier Absteiger geben.

Die Schlussrunden waren angesichts des unfassbar ausgeglichenen Feldes der acht Mannschaften an Dramatik wahrlich kaum zu überbieten. Als Tabellenvierter des Abschluss-Klassements sind die mit dem Zweiten und Dritten, aber auch mit dem Fünften und Sechsten mit vier Siegen und drei Niederlagen nach Punkten gleichauf liegenden Bad Emser jedoch nicht mehr von anderen Teams abhängig und können überaus zufrieden in die Sommerpause gehen. „Es ist Wahnsinn, wir sind in der dritthöchsten Klasse und treffen auf Gegner, die unter den top 300 der Welt geführt werden. Dass in unserem Kader auch fünf lokale Spieler zum Einsatz kommen, ist auf diesem Level außergewöhnlich“, resümierte der stolze BW-Sportwart Patrick Friedrich. In der kommenden Medenrunde schlagen die Herren, die Jungsenioren, die Herren 30, 40, 50, 70 und 75 des Traditionsclubs von der Insel Silberau in der Regionalliga auf. Damit zählen die Bad Emser zu den am breitesten aufgestellten Tennis-Clubs in Deutschland.

„local heroe“ Tristan Reiff verliert mit zwei bitteren Netzrollern

TC BW Bad Ems – VfL Sindelfingen 6:3. Während die Schwaben ohne ihren bis dahin ungeschlagenen Cedrik-Marcel Stebe antraten, hatten die Bad Emser personell sämtliche Register gezogen und boten auch den Tschechen Lukas Rosol fürs Doppel auf. Das unterstreicht nochmals, wie fokussiert die Kurstädter auf das große Ziel Klassenverbleib waren und Historisches schaffen wollten. Der Erfolg gegen die immerhin als Tabellenzweiter an die Lahn gereisten Gäste wäre um ein Haar sogar noch deutlicher ausgefallen, aber als kleiner Wermutstropfen zog „local heroe“ Tristan Reiff mit zwei bitteren Netzrollern im Einzel im Champions-Tiebreak ebenso unglücklich dem Kürzeren wie im Doppel an der Seite Anton Matusevichs. Der Brite bewies einmal mehr, dass Profis auch auf kleineren Anlagen mit viel Herzblut dabei sein können. Erstaunlich groß war auch das Publikums-Interesse am Samstagmittag. Teilweise sahen 170 Zuschauer den Spielen zu. „Über den Tag verteilt waren weit über 200 Leute da, darunter auch viele Tennisfreunde aus anderen Vereinen“, berichtete Patrick Friedrich. Die einzelnen Ergebnisse: Denis Yevseyev – Evan Furness 6:0, 6:2; Anton Matusevich – Elmar Ejupovic 6:4, 7:6; Andrea Guerreri – Mateo Nicolas Martinez 6:4, 6:3; Luca Potenza – Kevin Hüpfner 4:6, 7:6, 10:5; Tristan Reiff – Adrian Kohler 6:4, 2:6, 11:13; Julian Franzmann – Moritz Münster 4:6, 6:3, 7:10; Yevseyev / Lukas Rosol – Furness / Hüpfner 6:3, 6:2; Guerreri / Potenza – Martinez / Kohler 6:2, 7:6; Matusevich / Reiff – Ejupovic / Münster 6:7, 6:4, 11:13.

i Die Männer des TC BW Bad Ems (von links: Teamchef Dennis Gilberg, Tristan Reiff, Andrea Guerrieri, Luca Potenza, Jonathan Dazert, Julian Franzmann, Denis Yevseyev, Anton Matusevich, Lukas Rosol und Christian Henkel) dürfen auch im kommenden Jahr im erlesenen Feld der Regionalligisten mitwirken. Patrick Friedrich

TZ DJK Sulzbachtal – TC BW Bad Ems 0:9. Mit dem Rückenwind des Siegs gegen Sindelfingen fuhren die Blau Weissen zu den alten Bekannten aus dem Saarland, mit denen sie schon in der Oberliga häufig die Klingen gekreuzt hatten. „Es war klar, dass uns nur ein hoher Sieg über den Strich bringen würde“, wusste Gilberg, was die Stunde geschlagen hatte. Sein Team trotzte dem Druck und ließ den Sulzbachtalern keine Chance.

„Uns kann jetzt egal sein, was die anderen machen.“

BW-Teamchef Dennis Gilberg atmete nach dem fixierten Klassenverbleib auf.

„Wahnsinn, dass wir alle neun Begegnungen in zwei Sätzen zu unseren Gunsten entscheiden konnten“, zollte der BW-Teamchef seinen Schützlingen großes Lob für klasse Tennis. 51:18 Sätze, 113:51 Spiele – deutlicher hätte die Machtdemonstration der Bad Emser kaum ausfallen können. Der Klassenverbleib war geschafft. „Uns kann jetzt egal sein, was die anderen machen“, atmete Gilberg auf. Im Gegensatz zu den überrumpelten Gastgebern, denen schon eine 2:7-Niederlage gereicht hätte, um in der Abschlusstabelle vor den Bad Emsern ins Ziel zu kommeen. Die Sulzbachtaler rutschten durch das Debakel von Position zwei auf Rang fünf ab und müssen plötzlich zittern... Die einzelnen Ergebnisse: Marlon Vankan – Denis Yevseyev 4:6, 5:7; Emilien Voisin – Anton Matusevich 1:6, 6:7; Karim Al-Amin – Andrea Guerreri 3:6, 2:6; Ruben Hartig – Luca Potenza 4:6, 6:7; Hugo Schott – Tristan Reiff 1:6, 5:7; Joel Walter – Jonathan Dazert 0:6, 0:6; Vankan / Jonas Müller – Yevseyev / Rosol 0:1 (Aufgabe Vankan / Müller); Al-Amin / Hartig – Guerreri / Potenza 1:6, 3:6; Voisin / Schott – Matusevich / Reiff 4:6, 6:7.