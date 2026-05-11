6:3-Sieg gegen die Eintracht Bad Emser Herren 30 sammeln weiter eifrig Punkte Stefan Nink 11.05.2026, 09:23 Uhr

i Neuzugang Steffen Hillenmeier gewann mit den Herren 30 des TC BW Bad Ems auch bei der Heimpremiere gegen die Frankfurter Eintracht. Der Grundstein zum Klassenverbleib der Jungsenioren ist gelegt. Andreas Hergenhahn

Die überwiegend auf „lokale“ Spieler setzenden Herren 30 des TC BW Bad Ems sind auf gutem Weg erneut den Verbleib in der Tennis-Regionalliga zu bewerkstelligen. Lehrgeld zahlt hingegen bisher das überaus junge Damen-Team in der Verbandsliga.

Mit Rückenwind gehen die Herren 309 des TC Blau Weiss Bad Ems in die englische Woche der Tennis-Regionalliga Südwest. Am Vatertag gastiert der HTC Bad Neuenahr zum Rheinland-Derby auf der Insel Silberau. Enge Matches hätten in beide Richtungen laufen können RegionalligaHerren 30 TC BW Bad Ems – Eintracht Frankfurt 6:3.







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