Die überwiegend auf „lokale“ Spieler setzenden Herren 30 des TC BW Bad Ems sind auf gutem Weg erneut den Verbleib in der Tennis-Regionalliga zu bewerkstelligen. Lehrgeld zahlt hingegen bisher das überaus junge Damen-Team in der Verbandsliga.
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Mit Rückenwind gehen die Herren 309 des TC Blau Weiss Bad Ems in die englische Woche der Tennis-Regionalliga Südwest. Am Vatertag gastiert der HTC Bad Neuenahr zum Rheinland-Derby auf der Insel Silberau.
Enge Matches hätten in beide Richtungen laufen können
RegionalligaHerren 30 TC BW Bad Ems – Eintracht Frankfurt 6:3.