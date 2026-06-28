„Für uns ist das, was mit unserer Gesundheit gemacht wird, kein Grund zu feiern!“, nahm Tatjana Friedrich von den Frauen 40 des TC BW Bad Ems kein Blatt vor den Mund. Freude über den Klassenverbleib? Die kam im ersten Moment nicht auf.
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Welchen Sinn macht es, bei Hitzerekorden und Temperaturen im Bereich der 40-Grad-Marke Sport zu treiben – und treiben zu lassen? Diese Frage stellt sich nach dem Wochenende mehr denn je. Insbesondere die Bedingungen am Samstag waren extrem, worauf Verbände und Veranstalter quer durch die Sportarten im Vorfeld reagiert, Absagen empfohlen oder selbst frühzeitig die Reißleine gezogen haben.