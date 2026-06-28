Kritik nach Hitzeschlacht Bad Emser Frauen 40 fühlen sich vom Verband verheizt Marco Rosbach 28.06.2026, 20:53 Uhr

i Tanja Fetz gewann ihr Einzel gegen Sabine Röder mit 6:3, 6:1. Damit hatte sie großen Anteil am Bad Emser Klassenverbleib, die Freude darüber wollte im ersten Moment aber nicht aufkommen. Andreas Hergenhahn

„Für uns ist das, was mit unserer Gesundheit gemacht wird, kein Grund zu feiern!“, nahm Tatjana Friedrich von den Frauen 40 des TC BW Bad Ems kein Blatt vor den Mund. Freude über den Klassenverbleib? Die kam im ersten Moment nicht auf.

Welchen Sinn macht es, bei Hitzerekorden und Temperaturen im Bereich der 40-Grad-Marke Sport zu treiben – und treiben zu lassen? Diese Frage stellt sich nach dem Wochenende mehr denn je. Insbesondere die Bedingungen am Samstag waren extrem, worauf Verbände und Veranstalter quer durch die Sportarten im Vorfeld reagiert, Absagen empfohlen oder selbst frühzeitig die Reißleine gezogen haben.







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