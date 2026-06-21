Bei sengender Hitze wurde auf den Tennisplätzen um jeden Punkt gekämpft. Für die Damen 40 des TC BW Bad Ems hat sich der beispielhafte Einsatz gelohnt: Nach dem klaren 7:2-Heimsieg gegen TVGG Igel ist der Klassenverbleib wieder möglich.
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Vor einem dramatischen Finale stehen in der Tennis-Medenrunde die heimischen Vertreter in der Süd-West-Liga der Damen 40: Während der TC BW Bad Ems in Niddatal immerhin alles in eigener Hand hat – den Kurstädterinnen hilft jedoch nur ein deutlicher Sieg weiter –, droht den dann spielfreien Lahnsteinerinnen noch das Abrutschen unter den gefürchteten Strich.