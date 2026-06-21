Höhere Tennis-Ligen Bad Emser Damen 40 wahren Chance auf ein Happy End Stefan Nink 21.06.2026, 12:58 Uhr

i Der Niederländer Marcus Hilpert gehört mit einer Bilanz von 9:1-Siegen zu den Aktivposten der 50er des TC BW Bad Ems, die als Aufsteiger bisher nur dem TC Bergen-Enkheim knapp den Vortritt lassen mussten. Andreas Hergenhahn

Bei sengender Hitze wurde auf den Tennisplätzen um jeden Punkt gekämpft. Für die Damen 40 des TC BW Bad Ems hat sich der beispielhafte Einsatz gelohnt: Nach dem klaren 7:2-Heimsieg gegen TVGG Igel ist der Klassenverbleib wieder möglich.

Vor einem dramatischen Finale stehen in der Tennis-Medenrunde die heimischen Vertreter in der Süd-West-Liga der Damen 40: Während der TC BW Bad Ems in Niddatal immerhin alles in eigener Hand hat – den Kurstädterinnen hilft jedoch nur ein deutlicher Sieg weiter –, droht den dann spielfreien Lahnsteinerinnen noch das Abrutschen unter den gefürchteten Strich.







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