Nach dem 3:3 in Pforzheim haben die Routiniers des TC BW Bad Ems beim 4:2 gegen den TC Bühl mit dem erfolgreichen Heimdebüt eine gute Grundlage geschaffen, um in der Regionalliga Südwest erneut den Klassenverbleib zu schaffen.
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Die Herren 70 des TC BW Bad Ems haben in der Tennis-Regionalliga beim 4:2 gegen den TC Bühl ein erfolgreiches Heimdebüt hingelegt. „Einen Sieg benötigen wir noch, dann dürfte es für den Klassenerhalt reichen“, so BW-Kapitän Peter Olinger, der gegen die Badener wegen Knieproblemen passen musste.