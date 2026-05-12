Tennis-Regionalliga Bad Emser bringen nach Regen Sieg in trockene Tücher Stefan Nink 12.05.2026, 09:55 Uhr

i Nach anhaltenden Regenfällen mussten sich die Herren 70 des TC BW Bad Ems in Geduld üben, ehe ihr Heimdebüt gegen den TC Bühl beginnen konnte. Andreas Hergenhahn

Nach dem 3:3 in Pforzheim haben die Routiniers des TC BW Bad Ems beim 4:2 gegen den TC Bühl mit dem erfolgreichen Heimdebüt eine gute Grundlage geschaffen, um in der Regionalliga Südwest erneut den Klassenverbleib zu schaffen.

Die Herren 70 des TC BW Bad Ems haben in der Tennis-Regionalliga beim 4:2 gegen den TC Bühl ein erfolgreiches Heimdebüt hingelegt. „Einen Sieg benötigen wir noch, dann dürfte es für den Klassenerhalt reichen“, so BW-Kapitän Peter Olinger, der gegen die Badener wegen Knieproblemen passen musste.







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