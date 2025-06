Während das Oberligateam des TC BW Bad Ems II einen gebrauchten Tag erwischte, konnte sich die Männer-30-Reserve der Kurstädter dank tatkräftiger Unterstützung aus dem Verein über den Klassenverbleib in der Verbandsliga freuen. Das Männerteam des TC Diez war mit dem Heimspiel nicht zufrieden, für die Doppel sieht man die Konkurrenz aus Trier noch einmal wieder.

Oberliga

Männer, BASF TC Ludwigshafen – TC BW Bad Ems II 7:2. „Wir waren chancenlos, das kann man heute so sagen“, konstatierte Nico Ritz, Mannschaftsführer der Bad Emser. Einzig Tristan Reiff konnte seinen zweiten Oberligasieg feiern. „Das war sehr souverän, er hat aggressiv und dominant gespielt und verdient gewonnen“, hielt Ritz über das Spiel der Emser Nummer Eins fest. Reiffs Mitspieler um Ritz selbst waren in ihren Spielen aber deutlich hinten dran. „Wir haben fast den halben Tag im Regen gespielt, vor den Doppeln wurde es dann noch mal stärker“, berichtete Ritz. So endete ein gebrauchter Tag in Ludwigshafen. Die einzelnen Ergebnisse: Paul Wörner – Tristan Reiff 4:6, 3:6; Max Amling – Nico Ritz 6:0, 6:3; Lenn Lümkemann – Finn Gerharz 6:0, 6:2; Lennart Hampel (Österreich) – Christian Henkel 6:1, 6:1; Dennis Gremelmayr – Leo Ehrenlechner 6:0, 6:0; Tristan-Samuel Weissborn (Österreich) – Jan Luca Engel 6:0, 6:0; Wörner/Amling – Reiff/Ritz 0:1 Aufgabe Wörner/Amling; Lümkemann/Hampel – Gerharz/Henkel 1:0 Aufgabe Gerharz/Henkel; Gremelmayr/Weissborn – Ehrenlechner/Engel 1:0 Aufgabe Ehrenlechner/Engel.

Verbandsliga

Männer, TC Diez – TC Trier abgebrochen beim Stand von 1:5. Da es für beide Mannschaften noch um den Klassenverbleib geht und der Regen das weitere Spielen nach den Einzeln unmöglich machte, werden die Doppel am 28. Juni noch nachgeholt. Die Diezer erwischten gegen die Gäste aus der Römerstadt bis dahin einen gebrauchten Tag. Einzig an Position zwei konnte der Brasilianer Laelson Rodrigues seine starke Form bestätigen. Der Vize-Rheinlandmeister siegte ohne Probleme. An eins war der Italiener Enrique Bogo ebenfalls auf einem guten Weg, nach einer zwischenzeitlichen 4:2-Führung steigerte sich sein portugiesischer Kontrahent aber immer mehr und drehte das Spiel auf seine Seite. In einem weiteren italienisch-portugiesischen Duell musste sich Gabriel Deriu auf Diezer Seite ebenfalls geschlagen geben. Mannschaftsführer Timo Kießlich an Position vier hatte Probleme, seinen eigenen Aufschlag durchzubringen, unterlag im ersten Satz im Tiebreak und war dann chancenlos. Auch an Position fünf und sechs fielen die entscheidenden Momente zugunsten der Trierer aus – unter anderem rissen Liam Murtaugh auch noch beide Saiten.

Männer 30, SG Roßbach/Siershahn/Mittelwald Montabaur – TC BW Bad Ems II 3:6. Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel, kämpfen die Gastgeber als Tabellenführer doch um den Aufstieg in die Oberliga, während die Bad Emser den Abstieg in die Rheinlandliga verhindern wollen. Dank tatkräftiger Unterstützung aus den Reihen der Männer 40 II sowie der Männer 30 konnten die Kurstädter vier der sechs Einzel für sich entscheiden. Drei davon wurden dabei erst im Champions-Tiebreak entschieden. „Auch in den Doppeln spiegelte sich die spielerische Überlegenheit wider“, so der Bad Emser Mannschaftsführer Adrian Becker. Und so konnte der Klassenverbleib aus eigener Kraft erreicht werden. Die heimische SG musste die Tabellenführung vor dem finalen Spieltag erst einmal abgeben. Die Kurstädter sind am letzten Spieltag spielfrei. Die einzelnen Ergebnisse: Maximilian Schmitz – Christian Klapthor 6:7, 6:4, 11:13; Adrian Franco – Nils Schremb 1:6, 0:6; Matthäus Stolarz – Timo Kathke 3:6, 7:6, 12:10; Alexander Hitzek – Andreas Klapthor 1:6, 3:6; Marius Ferger – Adrian Becker 1:6, 3:6; Stefan Schenkelberg – Florian Moritz 6:4, 1:6, 10:6; Schmitz/Stolarz – Christian Klapthor/Schremb 1:6, 1:6; Franco/Ferger – Tahke/Moritz 6:4, 6:2; Hitzek/Blaicher – Andreas Klapthor/Becker 0:6, 1:6.