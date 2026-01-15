Die Hauptrunde verpasst Aus für Hassan und Choinski bei Australian Open Daniel Fischer 15.01.2026, 13:23 Uhr

i Symbolbild: dpa dpa

Für Benjamin Hassan und Jan Choinski hat es in Australien nicht geklappt. Beide schieden in der Qualifikation aus. Dennoch gab es ein beachtliches Preisgeld.

Für die Tennisprofis Benjamin Hassan (Neuwied) und Jan Choinski (Münstermaifeld) hat sich der Traum von der erstmaligen Teilnahme an den Australian Open nicht erfüllt. Hassan musste sich in der zweiten Qualifikationsrunde dem späteren Qualifikanten Jaime Faria (Portugal) nach nicht einmal einer Stunde glatt mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen