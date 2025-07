Als Aufsteiger und Neuling in der Tennis-A-Klasse war der Klassenerhalt eigentlich das primäre Saisonziel des Frauen-40-Teams des TuS Kirschweiler. Doch am Ende stand ein Durchmarsch. Die Kirschweilerinnen sicherten sich die Meisterschaft und schafften so den Sprung in die Rheinlandliga.

Das Team, der verletzungsbedingt zum Zuschauen verurteilten Kapitänin Anne-Katrin Wild starteten mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen den TC BW Bad Kreuznach in die neue Saison. Im zweiten Spiel mussten die Kirschweilerinnen mit nur drei Spielerinnen beim Spitzenteam aus Mettendorf antreten, erkämpften aber trotzdem ein 3:3-Unentschieden. Einen kleinen Rückschlag gab es beim dritten Spiel gegen einen weiteren Aufstiegsaspiranten. Gegen Trierweiler führten die Frauen von der Festung 3:1, verloren aber unerwartet beide Doppel und mussten sich dadurch erneut mit einem Unentschieden begnügen.

Am vorletzten Spieltag gelang ein 4:2-Auswärtssieg beim TC Trier. Dadurch entstand die kuriose Situation, dass die ersten drei Mannschaften der Tabelle vor dem letzten Spieltag die gleiche Punktzahl auf dem Konto hatten und lediglich die Matchpunkte den Unterschied machten.

Christiane Murphy und Kathrin Stephan kommen überragend zurück

Während Kirschweiler in Windesheim antreten musste, duellierten sich die beiden Ersten der Tabelle in einer Art Endspiel. Mit 3:1 gingen die TuS-Damen in die Doppel. Nach dem Verlust des zweiten Doppels und einem eigenen Rückstand von 4:6 und 2:5 gelang Christiane Murphy und Kathrin Stephan ein sensationelles Comeback. Sie gewannen nicht nur den zweiten Satz mit 7:6, sondern behielten im Match-Tiebreak die Nerven und siegten bei 10:8.

Die Freude über den Sieg eskalierte regelrecht, als bekannt wurde, dass die beiden Kontrahenten 3:3 gespielt hatten, was schlussendlich die Kirschweilerer Meisterschaft besiegelte. Über den unerwarteten Durchmarsch in die Rheinland Liga freuen sich Christiane Murphy, Miriam Blum, Ulrike Conradt, Kathrin Stephan, Susanne Frey, Heide Mayer, Katja Ruppenthal und Anne-Katrin Wild.