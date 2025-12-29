Sofia Hilt wechselt nach Kirn Aufschwung dank Trainer Emmanuel Dickson Olaf Paare 29.12.2025, 14:00 Uhr

i Arbeiten erfolgreich zusammen: Sofia Hilt und Emmanuel Dickson, der Chefcoach des TC Kirn. Uwe Hilt

Auch im Tennis kommt es gelegentlich zu spektakulären Spielerwechseln. So hat sich das Blau-Weiß-Talent Sofia Hilt nun dem TC Kirn angeschlossen.

Sofia Hilt aus Bad Kreuznach, die nunmehr für den TC Kirn aufschlägt, hat bei einem DTB-Turnier, den Rheinland-Open in Mülheim-Kärlich, den zweiten Platz erreicht und damit das Jahr erfolgreich abgeschlossen.Im Viertelfinale gewann sie gegen Lara Wiedemeyer aus Krefeld mit 6:4, 3:6, 10:6 und im Halbfinale gegen Elina Zhu aus Güls mit 6:4, 3:6, 10:4.







