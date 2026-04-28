Gleich acht Teams vertreten den Tennisclub Blau Weiss Bad Ems in der Regionalliga. Damit setzt der Vorzeige-Klub von der Insel Silberau in der heimischen Sport-Szene einmal mehr das qualitativ mit Abstand dickste Ausrufezeichen.
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Es bleibt dabei: Der Tennisclub Blau Weiss Bad Ems setzt nicht nur in der Region, sondern im ganzen Land Maßstäbe. Mit nicht weniger als acht Teams ist der Vorzeige-Klub von der Insel Silberau in der Regionalliga vertreten. In der Kurstadt wird demnach mit ausgewogener Altersstruktur sportlich höchstes Niveau geboten, was in Rheinland-Pfalz einmalig ist.