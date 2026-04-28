Tennis-Regionalliga Auf der Insel gibt’s Ballwechsel der Güteklasse A Stefan Nink 28.04.2026, 12:35 Uhr

i Auf Philipp Schehadad und Co. warten in der Regionalliga der Jungsenioren wieder jede Menge spannender Herausforderungen, die es einmal mehr zu bewältigen gilt. ANDREAS HERGENHAHN

Gleich acht Teams vertreten den Tennisclub Blau Weiss Bad Ems in der Regionalliga. Damit setzt der Vorzeige-Klub von der Insel Silberau in der heimischen Sport-Szene einmal mehr das qualitativ mit Abstand dickste Ausrufezeichen.

Es bleibt dabei: Der Tennisclub Blau Weiss Bad Ems setzt nicht nur in der Region, sondern im ganzen Land Maßstäbe. Mit nicht weniger als acht Teams ist der Vorzeige-Klub von der Insel Silberau in der Regionalliga vertreten. In der Kurstadt wird demnach mit ausgewogener Altersstruktur sportlich höchstes Niveau geboten, was in Rheinland-Pfalz einmalig ist.







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