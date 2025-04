Die ASG Altenkirchen richtet vom 24. bis zum 27. April die ASG Open aus. Dabei handelt es sich um ein DTB-A6-Ranglistenturnier, bei dem insgesamt 2000 Euro Preisgeld zu vergeben sind. Die hauptverantwortlichen Veranstalter sind Andrej Schalk und Ben Louis Terlau, beide Spieler der ersten Herrenmannschaft, welche das Preisgeld in Eigenregie über eine Sponsorensuche organisiert haben.

Vorbereitung auf die Medensaison

Gespielt wird sowohl im Männer- als auch im Frauen-Einzel. Jeweils 32 Spieler haben die Chance, das Preisgeld des Ranglistenturniers für sich zu gewinnen. Bei den Männern werden 1000 Euro vergeben, bei den Frauen ebenso. Das Turnier beginnt am 24. April, ab 16 Uhr, und endet am Sonntagabend, den 27. April. Am Donnerstag und am Freitag wird ab 16 Uhr gespielt, Samstag und Sonntag den ganzen Tag lang.

Die meisten Spieler bewegen sich im einstelligen LK-Bereich. Somit sind die Gegebenheiten da, ein gutes Vorbereitungsturnier zu spielen, um in die Punktspiele in der nächsten Woche zu starten.