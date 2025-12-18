Bald geht es nach Neuseeland Anna-Lena Friedsam ist mit Saisonabschluss glücklich Daniel Fischer 18.12.2025, 13:27 Uhr

i Starkes Saisonfinale: Anna-Lena Friedsam erreichte zwei Halbfinals bei Hallenturnieren. Mathias Schulz/dpa

Ein Comeback nach Maß: Anna-Lena Friedsam beendet das Jahr mit starken Leistungen und rückt den Top 150 der Weltrangliste immer näher. Doch die nächste Herausforderung steht bereits vor der Tür – und führt sie um die halbe Welt.

Tennisprofi Anna-Lena Friedsam ist auf der WTA-Tour ein erfolgreicher Saisonabschluss gelungen. Bei ihren letzten beiden Turnieren des Jahres erreichte die Nationalspielerin jeweils das Halbfinale. Eine insgesamt erfolgreiche Saison beendet die 31-jährige dadurch in unmittelbarer Nähe zu den Top 150 der Weltrangliste.







