Oliver Schrögel hat nichts verlernt. Der einstige Spitzenspieler des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach half beim Spiel der Rheinlandliga-Männer in Trier aus und punktete im Doppel. Freude kam auch bei den Kirner Seniorinnen auf.
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Einen Auftakt nach Maß erwischten die Regionalliga-Frauen 60 des TC Kirn in der Tennis-Medenrunde. Der Aufsteiger bezwang den TC Liederbach überraschend deutlich mit 6:0 und setzte sich direkt mal an die Spitze des Klassements.„Einmal Tabellenführer der Regionalliga.