Trotz schlechter Wettervorhersagen und zum Teil schwierigen Bedingungen, konnten alle Begegnungen über die Bühne gehen. Acht überkreislich spielende Teams aus dem Kreis Altenkirchen durften sich über mindestens einen Punkt freuen.

Verbandsliga

Männer 40

VfL Kirchen - TC Gensingen II 9:0. Den schlechten Wetterverhältnissen zum Trotz, fuhren die Kirchener einen klaren Heimsieg ein. „In den Einzeln konnten wir mit unserer Spielstärke alle sechs Partien klar gewinnen, wobei wir bei zweien von einer Aufgabe der Gegner profitierten“, fasste VfL-Mannschaftsführer Daniel Heinz zusammen. „Auch in den Doppeln ließen wir nichts mehr anbringen. Auch da wurde das zweite Doppel von Gensingen aufgegeben. Trotz der widrigen Bedingungen bedanken wir uns bei Gensingen für das faire Auftreten und der angenehmen Stimmung. Wir freuen uns und blicken motiviert auf das kommende Spiel“, so Heinz abschließend . Die einzelnen Ergebnisse: Florian Schnorrenberg – Christian Loch 7:6, 6:3; Kai Zimmermann – Knud Weinard 1:0 (Aufgabe Weinard); Andreas Schmitt – Falk Laloi 6:4, 6:3; Tom Köhler – Dennis Ober 6:1, 6:0; Daniel Heinz – Julian Wesch 6:1, 6:1; Timo Müller – Simon Weigmann 6:3, 7:6; Tim Lengfeld/Köhler – Loch/Ober 6:3, 6:2; Zimmermann/Schmitt – Weinard/Laloi 1:0 (Aufgabe Laloi); Schnorrenberg/Marc Cramer – Wesch/Weigmann 6:1, 5:0 (Aufgabe Weigmann).

Männer 65

TC Weibern – TC Rosenheim 6:0. „Trotz einer spielerisch und kämpferisch guten Gesamtleistung konnten wir, wie erwartet, keine Punkte aus Weibern mitnehmen“, bilanzierte Rosenheims Mannschaftsführer Karl-Heinz Maag. Rosenheims Nummer zwei Dietrich Malzacher, der den ersten Satz in seinem Einzel verlor, musste bei Führung im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Auch im Doppel war Malzacher dann nicht mehr einsatzfähig. Maag selbst musste sich in einem hochklassigen Spitzeneinzel nach fast drei Stunden (!) erst im Champions-Tie-Break geschlagen geben. Auch zwei weitere Begegnungen fanden ihre Entscheidung, zugunsten der Gastgeber, erst im entscheidenden dritten Satz. Das klare Endergebnis spiegelt also nicht die Rosenheimer Leistung wider. Dennoch finden sich die Gäste nach drei Spieltagen auf dem letzten Platz der Tabelle wieder. Die einzelnen Ergebnisse: Thomas Wolff – Karl-Heinz Maag 4:6, 7:3, 10:6; Franz Nett – Dietrich Malzacher 6:2, 2:3 (Aufgabe Malzacher); Lothar Buhr – Udo Nolde 6:3, 1:6, 10:4; Franz-Josef Buhr – Harald Hericks 7:5, 6:3; Nett/Michael Tinschert – Jürgen Porr/Hericks 6:4, 6:7, 10:7; Wolff/Franz-Josef Buhr – Hans-Josef Hombach/Detlef Vollborth 6:2, 6:0.

Männer 75

TC Neuwied - VfL Kirchen 1:5. Erstes Saisonspiel, erster Sieg. Die Kirchener starteten nach der Spielverlegung zu Beginn der Spielzeit, nahezu perfekt in die Sommer-Medenrunde. Lediglich Josef Kölzer musste in seinem Einzel einen Punkt dem Gegner aus Neuwied überlassen. Die einzelnen Ergebnisse: Adolf Hargesheimer – Werner Flath 1:6, 5:7; Roland Arend – Klaus Engel 2:6, 0:6; Jürgen Laufenberg – Günter Hering 3:6, 4:6; Klaus-Peter Schützeichel – Josef Kölzer 6:2, 6:4; Arend/Laufenberg – Flath/Detlef Colberg 1:6, 1:6; Eckhard Duhme/Schützeichel – Engel/Kölzer 7:5, 2:6, 7:10.

Frauen 30

SG Metternich/Lahnstein - ASG Altenkirchen 5:1. Nach dem Verletzungsschock in der vergangenen Woche, als sich Mannschaftsführerin Jana Krauskopf die Achillessehne riss, musste nun auch Natalie Hees ihr Einzel frühzeitig im zweiten Satz aufgeben. Die ASG-Spielerin knickte gleich zu Beginn unglücklich um. „Die Plätze waren für mich einfach zu weich, das kann ich nicht gut ab“, blickte Hees zurück. Da hatten ihre drei Mitstreiterinnen im Einzel allesamt erst im Champions-Tie-Break den Kürzeren gezogen. Das Spiel war also durchaus enger, als es das reine Endergebnis anzeigt. „Es war ein gebrauchter Tag“, so Hees. Für den einzigen ASG-Punkt sorgten Kerstin Breitenbach und Janina Heinemann im Doppel. Die einzelnen Ergebnisse: Janine Zimmermann – Kerstin Breitenbach 6:4, 3:6, 10:8; Rebecca Frank – Anna Ott 4:6, 6:3, 10:4; Lisa Fuß – Natalie Hees 6:1, 1:0 (Aufgabe Hees); Monique Schmidt – Janina Heinemann 6:1, 5:7, 10:2; Zimmermann/Frank – Ott/Hees 6:2, 6:1; Fuß/Schmidt – Breitenbach/Heinemann 3:6, 6:7.

Rheinlandliga

Männer

SG Trier-Tarforst/Trimmelter SV - ASG Altenkirchen 4:5. Auch wenn die Spieler von den Trierer Höhen den letzten Platz belegen, „wussten wir, dass volle Konzentration nötig ist“, berichtete ASG-Mannschaftsführer Andrej Schalk. In allen vier Seniorenteams der Kreisstädter fehlten an diesem Wochenende sieben Spieler, sodass es schwierig war, alle Teams voll zu besetzen. Die ASG-Männer griffen in Trier auf ihre niederländische Nummer eins, Quinn Groenendijk, zurück, Elia Schäfer und Moritz Volk halfen in der zweiten Männer-Mannschaft aus. Nach den Einzeln stand es 3:3. „Und dann haben wir die doppelt schlau aufgestellt“, fand Schalk. So konnte die ASG den zweiten Saisonsieg in Folge bejubeln. Schalk und Co. liegen weiterhin auf Kurs „Klassenverbleib“. Erfreulich war auch, dass die Zweite mit der Unterstützung von Schäfer und Volk ebenso siegte. Die einzelnen Ergebnisse: Michael Herges – Quinn Groenendijk 1:6, 1:6; Juri Wagner – Simon Hüttner 6:7, 0:6; Yannick Wessel – Ben Louis Terlau 3:6, 6:4, 10:3; Dominik Lay – Andrej Schalk 6:1, 6:7, 10:5; Tim Fuhrmann – Julian Krauskopf 0:6, 1:6; Elias Müller – Marvin Klaas 6:0, 6:0; Herges / Maximilian Wegner – Groenendijk / Schalk 2:6, 1:6; Wagner / Fuhrmann – Hüttner / Krauskopf 0:6, 2:6; Wessel / Müller – Terlau / Klaas 6:1, 6:3.

Männer 50

VfL Kirchen - TC Remagen 4:5. „Wir hatten einfach kein Glück“, zeigte sich VfL-Mannschaftsführer Jens Spornhauer enttäuscht. Der VfL profitierte zwar von einem dezimierten TC-Kader, konnte aber letztlich keinen Punkt einfahren. Nach vier von sieben Saisonspielen rangiert der VfL aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der acht Mannschaft starken Rheinlandliga. Die einzelnen Ergebnisse: Marco Bierbaum – Roman Garzorz 0:3 (Aufgabe Bierbaum); Michael Köhler – Roland Heuser 2:6, 3:6; Jens Spornhauer – Stefan Auen 6:3, 7:6; Heiner Kölzer – Christian Baumert 3:6, 0:6; Jochen Walsheim – Michael Zirfas 6:0, 7:6; Andreas Krämer – (Spieler nicht anwesend, Aufgabe); Bierbaum/Köhler – Heuser/Baumert 6:1, 3:6, 9:11; Spornhauer/Walsheim – Garzorz/Zirfas 1:6, 2:6; Kölzer/Krämer – (Spieler nicht anwesend, Aufgabe).

Männer 55

TC RW Sobernheim – SG Bad Marienberg/Betzdorf 3:3. Wie im Hinspiel eine Woche zuvor teilten die Kontrahenten die Punkte. Im direkten Vergleich spricht aber ein gewonnener Satz mehr für die SG aus Bad Marienberg und Betzdorf. „Zünglein an der Waage war das Einzel an Position drei, dass wir trotz einer 6:4- und 4:0-Führung noch abgeben mussten“, berichtete SG-Mannschaftsführer Martin Rodi. Die übrigen Spiele gingen so aus wie in der Vorwoche – und so hieß es am Ende wieder 3:3. „Der drohende Abstieg ist so leider kaum noch zu vermeiden. Da muss uns im letzten Spiel in Vallendar schon ein kleines Wunder gelingen“, schätzt der verletzte Rodi realtistisch ein. Die einzelnen Ergebnisse: Uwe Lichter – Winfried Volk 0:6, 3:6; Michael Herrmann – Joachim Schwan 0:6, 3:6; Matthias Menschel – Frank Schneider 4:6, 7:5, 10:2; Marc Lamek – Jürgen Schneider 7:5, 6:3; Herrmann / Menschel – Volk / Schwan 3:6, 5:7; Lichter / Lamek – Christoph Schell / Schneider 6:2, 6:3.

Männer 70

VfL Kirchen - VfR Koblenz-Karthause 5:1. Zweites Spiel, zweiter Sieg für den VfL. Somit bleiben die Kirchener an Tabellenführer SG Srassenhaus/Steimel dran. Die SG hat bereits ein Spiel mehr absolviert, ist aber ebenfalls verlustpunktfrei. Für den VfL steht als nächstes am Montag, 16. Juni, 10 Uhr, das Lokalduell mit der SG Flammersfeld/Neitersen/Altenkirchen an. Die einzelnen Ergebnisse: Werner Flath – Werner Kölgen 6:2, 7:6; Klaus Engel – Gebhard Weber 6:1, 6:1; Peter Kötting – Harry Burkhardt 6:4, 5:7, 11:9; Ulrich Bender – Manfred Bastian 4:6, 4:6; Flath/Detlef Colberg – Kölgen/Weber 6:4, 3:6, 10:5; Engel/Kötting – Volker Jackowski/Bastian 6:1, 6:0.

Frauen 30

TC Müschenbach - SSV Weyerbusch 2:4. Die Gäste zogen mit dem Gegner in der Tabelle gleich. Beide Kontrahenten stehen mit der gleichen Punktzahl mit dem TC Asbach auf den ersten drei Rängen. „Besonders hervorzuheben ist Hannas starke kämpferische Leistung“, lobte Weyerbsuchs Nummer eins Desirée Aßenmacher ihre Mitspielerin Hanna Sturhan, die ihr Einzel nach Satzrückstand drehen und damit einen wichtigen Punkt nach dem Gewinn des Champions-Tie-Breaks einfahren konnte. So war der Sieg durch den Gewinn eines Doppels in trockenen Tüchern. Die einzelnen Ergebnisse: Kristina Weber – Desirée Aßenmacher 0:6, 0:6; Tammy Thomae – Maren Hänelt 2:6, 3:6; Isabelle Sophie Förster – Hanna Sturhan 6:2, 2:6, 7:10; Katharina Müller – Jessica Schneider 6:4, 6:1; Thomae/Förster – Hänelt/Sturhan 7:6, 6:2; Weber/Müller – Aßenmacher/Schneider 3:6, 0:6.

SG Nahbollenbach/TC Idar-Oberstein - TFR BR Wissen 3:3. „Angesichts der schlechten Wettervorhersage waren die Bedingungen zunächst ungewiss. Umso größer war die Erleichterung, dass der Spieltag wie geplant stattfinden konnte“, beschrieb TFR-Mannschaftsführerin Sabrina Holzer die Gefühlswelt der Wissenerinnen gerade mit Blick auf die lange Anreise. „Trotz engagierter Leistung und viel Kampfgeist, reichte es am Ende leider nur für ein Unentschieden“, bilanzierte Holzer das Remis beim Tabellenletzten. Die einzelnen Ergebnisse: Kerstin Menke – Katrin Müller 4:6, 6:3, 7:10; Jessica Michels – Carolin Nelles 7:5, 6:3; Frederike Künne – Janine Flender 7:6, 6:4; Sabine Oberländer – Katrin Konze 2:6, 6:7; Michels/Künne – Müller/Konze 1:6, 6:2, 7:10; Menke/Carolin Schüler – Sabrina Holzer/Nelles 6:3, 7:5.

Frauen 40

TC Simmertal - VfL Kirchen 2:4. Die VfL-Frauen sind Tabellenführer, auch wenn der TC Mittelwald Montabaur mit einem Spiel weniger auf dem Konto noch gleichziehen konnte. Einen wichtigen Schritt zum Auswärtserfolg gingen Kerstin Schnorrenberg an eins sowie Luise Rohner an vier nahezu zeitgleich. Beide VfL-Spielerinnen entschieden ihre Einzel nämlich im Chmapions-Tie-Break für sich. „Spannend wurde es dann noch einmal im zweiten Doppel“, berichtete VfL-Mannschaftsführerin Heike Schuhen-Sommer. Aber das Duo aus Schnorrenberg und Sabrina Stegmaier sicherten sich den Punkt ebenfalls im Champions-Tie-Break. Die einzelnen Ergebnisse: Andrea Schmäler – Kerstin Schnorrenberg 6:3, 4:6, 6:10; Daniela Kohl – Anja Heinz 6:1, 6:2; Melanie Ziemba – Sabrina Stegmaier 0:6, 2:6; Tanja Schlarb – Luise Rohner 4:6, 6:4, 7:10; Schmäler/Andrea Glocke – Heinz/Heike Schuhen-Sommer 6:3, 6:2; Kohl/Birgit Winau – Schnorrenberg/Stegmaier 1:6, 7:6, 5:10.