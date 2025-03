Als Ungesetzter siegt Mathes in Leimen

2025 ist bisher das Jahr des Kaspar Mathes. Das Tennistalent eilt von einem Erfolg zum nächsten. Nun gewann er ein Männerturnier in Leimen.

Auf den Spuren von Boris Becker: In Leimen, dem Heimatort des deutschen Tennis-Helden, ist dem Bad Kreuznacher Kaspar Mathes der nächste Karriereschritt gelungen. Der 17-Jährige gewann als ungesetzter Spieler ein Männerturnier der Kategorie A6.

Nach den Triumphen bei Weltranglistenturnieren im Nachwuchsbereich suchte Mathes nun in Leimen den Vergleich mit erfahrenen Kontrahenten. Bei den offenen Meisterschaften des Bezirks Rhein/Neckar-Odenwald, die mit 750 Euro dotiert waren, deutete er einmal mehr sein großes Potenzial an. Nach einem lockeren Aufgalopp bezwang er im Viertelfinale den an Nummer zwei gesetzten Noah Zeiger (Weinheim) mit 3:6, 7:6, 10:8. Im Halbfinale gab sein Gegner aus Frankfurt auf, ehe sich Mathes im Finale mit 6:3, 6:3 gegen Ben Griedelbach (Rosbach) durchsetzen und den Siegerscheck mit nach Hause nehmen konnte. Mathes spielt für den TC Gensingen, trainiert aber weiter bei seinem Heimtrainer Anton Haaf vom TC Blau-Weiß Bad Kreuznach.