Zwei Bad Kreuznacher sind die besten deutschen Tennisspieler im Jungsenioren-Alter. Jelle Ackermann und Marco Lauderbach triumphieren in Worms.

Jelle Ackermann aus Bad Kreuznach hat sich erstmals in seiner Tennis-Karriere den Titel des Deutschen Meisters gesichert. Gemeinsam mit seinem Bad Kreuznacher Partner Marco Lauderbach, der schon mehrfach triumphiert hatte, gewann Ackermann bei den deutschen Jungsenioren-Meisterschaften in Worms die Doppelkonkurrenz der Männer 30/35.

Die beiden für den TC Gensingen aufschlagenden Asse waren ungesetzt ins Turnier gegangen. „Einen Titel kannst du nie erwarten und planen, aber wir wussten, dass wir Matches gewinnen können, wenn wir unser bestes Tennis zeigen. Das ist uns vor allem im Viertelfinale und im Endspiel gelungen“, erzählte Ackermann. Die beiden schafften es im Turnierverlauf, die an eins, zwei und vier gesetzten Doppel zu bezwingen.

„Es hat mich total gefreut, ein starkes Turnier gespielt zu haben und nun Deutscher Meister zu sein, aber mein Leben ändert sich dadurch nicht.“

Jelle Ackermann

Das Gefühl, im Finale zu stehen, kannte Ackermann bereits. Mit seinem Kumpel Franjo Matic hatte er in Worms das Endspiel schon einmal erreicht, damals aber im Match-Tiebreak verloren. Auch dieses Mal ging es mit Lauderbach nach einem 6:4, 4:6 in den Champions-Tiebreak. „Den kannst du nicht besser spielen, als wir es gemacht haben“, stellte Ackermann stolz fest. Mit 10:2 fertigten die Bad Kreuznacher die an Position eins gesetzten Kontrahenten Nils Brinkmann (Lorsch) und Ahmad Hamijou (Karlsruhe) ab und jubelten lautstark. „Es hat mich total gefreut, ein starkes Turnier gespielt zu haben und nun Deutscher Meister zu sein, aber mein Leben ändert sich dadurch nicht“, erklärte Ackermann schmunzelnd.

Sein eigentlicher Partner Franjo Matic hatte sich im letzten Medenrundenspiel eine Bauchmuskelzerrung zugezogen. „Dadurch war unklar, ob Franjo die Strapazen einer DM mit bis zu drei Matches an einem Tag durchsteht. Er hat signalisiert, dass er sich aufs Einzel konzentriert“, berichtete Ackermann, der deshalb mit Lauderbach, der beim VfL Bad Kreuznach zum Trainerteam gehört, ein Doppel bildete. „Marco und ich kennen uns seit zig Jahren, wir haben schon oft zusammen gespielt“, erzählte der Bad Kreuznacher und fügte an: „Wir haben das Finale auch gewonnen, weil wir uns so gut kennen und eingespielt sind.“

Im Einzel ist im Achtelfinale Schluss

Ihre Kontrahenten hingegen kannten sich vorher nicht. Sie waren im Einzel an den Positionen eins (Männer 30) und zwei (Männer 35) eingestuft und auf dem Papier als Einzelspieler stärker. „Die haben sich vorher telefonisch verständigt, um einen Titel abzugreifen“, erzählte Ackermann – wohlwissend, den beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht zu haben.

Ackermann startete auch im Einzel bei den 35ern. Nach seinem Erstrunden-Sieg unterlag er im Achtelfinale dem späteren Turniersieger Sebastian Schiessl (Straubing) mit 7:5, 2:6, 1:6. „Klar wäre ich gerne weitergekommen. Aber auch da habe ich ordentlich gespielt. Es war insgesamt eine starke Turnierwoche. Wenn mir einer vor einer Woche gesagt hätte, dass ich jetzt Deutscher Meister bin, ich hätte es nicht geglaubt“, sagte Ackermann. Matic trat bei den Männern 30 an und bezwang im Achtelfinale einen gesetzten Kölner, ehe er im Viertelfinale die Segel streichen musste.