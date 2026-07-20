Tennis-Regionalliga, Herren 8:6 Punkte: Bad Emser Herren bleiben erneut drin Stefan Nink 20.07.2026, 08:26 Uhr

i Die Anstrengungen haben sich komplett ausgezahlt: Georg Eduard Israelan bleibt mit den Herren des TC BW Bad Ems in der Regionalliga Südwest. Andreas Hergenhahn

Jubel beim TC BW Bad Ems: Nach starker Saison bleiben auch die Herren in der Tennis-Regionalliga Südwest. Dem 7:2-Erfolg beim Tabellenletzten VfL Sindelfingen folgte zwar eine 2:7-Niederlage gegen den TC Bergen-Enkheim. Die tat aber nicht mehr weh.

Geschafft: Die von Teamchef Dennis Gilberg gemanagten Herren des TC BW Bad Ems bleiben mit 8:6 Punkten in der Tennis-Regionalliga Südwest. Nach dem glatten 7:2-Erfolg beim Schlusslicht VfL Sindelfingen und der abschließenden 2:7-Niederlage gegen den TC Bergen-Enkheim gehen die Kurstädter als Tabellenvierter über die Ziellinie.







Artikel teilen

Artikel teilen