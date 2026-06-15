Im fünften Saisonspiel mussten sich die Herren 30 des TC BW Bad Ems in der Regionalliga erstmals beugen. Der Gast aus Ludwigshafen nahm mit einem hauchdünnen 5:4 die Punkte von der Insel Silberau mit an den Rhein.
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Nun hat’s auch die Jungsenioren des TC BW Bad Ems erwischt. Im fünften Spiel der Tennis-Regionalliga mussten Dennis Gilberg und Co. ihren Kontrahenten erstmals den Sieg überlassen. Die zweite Herren-Formation hingegen fährt nach dem glatten Derbysieg gegen Oberwerth Koblenz am kommenden Sonntag mit blütenreiner Weste zum Showdown um das Oberliga-Ticket zum Ingelheimer TC.