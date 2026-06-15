Höhere Tennis-Ligen 4:5 – Jungsenioren müssen erste Niederlage quittieren Stefan Nink 15.06.2026, 10:45 Uhr

i Christof Brenner ragte zusammen mit Philipp Schehadad bei der 4:5-Niederlage gegen starke Ludwigshafener aus dem Regionalliga-Team der Bad Emser Jungsenioren heraus. Andreas Hergenhahn

Im fünften Saisonspiel mussten sich die Herren 30 des TC BW Bad Ems in der Regionalliga erstmals beugen. Der Gast aus Ludwigshafen nahm mit einem hauchdünnen 5:4 die Punkte von der Insel Silberau mit an den Rhein.

Nun hat’s auch die Jungsenioren des TC BW Bad Ems erwischt. Im fünften Spiel der Tennis-Regionalliga mussten Dennis Gilberg und Co. ihren Kontrahenten erstmals den Sieg überlassen. Die zweite Herren-Formation hingegen fährt nach dem glatten Derbysieg gegen Oberwerth Koblenz am kommenden Sonntag mit blütenreiner Weste zum Showdown um das Oberliga-Ticket zum Ingelheimer TC.







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