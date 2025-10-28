Die größte deutsche Tennis-Nachwuchshoffnung macht beim 25. Rheinland-Cup ihre Aufwartung: Mariella Thamm (16) aus Stuttgart ist sicherlich die größte Attraktion beim traditionsreichen Tennisturnier im Sportpark Simmern.
Jubiläum im Sportpark Simmern: Zum 25. Mal findet der Rheinland-Cup im Tennis statt. Vor allem bei den Frauen darf man sich ab Donnerstag bis Sonntag auf einige richtige Asse freuen.Das nationale Ranglistenturnier der Frauen hat die Kategorie A3, die Siegerin erhält 1600 Euro und einige Punkte für die deutsche Rangliste.