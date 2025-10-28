Deutsche Nummer 13 dabei 25. Rheinland-Cup lockt die großen Talente nach Simmern 28.10.2025, 16:17 Uhr

i Torben Steinorth vom badischen TC Weinheim ist der Titelverteidiger beim Rheinland-Cup im Sportpark Simmern, er holte auch schon 2021 den Titel beim traditionsreichen Turnier im Hunsrück, das von Donnerstag bis Sonntag zum 25. Mal stattfinden wird. B&P Schmitt

Die größte deutsche Tennis-Nachwuchshoffnung macht beim 25. Rheinland-Cup ihre Aufwartung: Mariella Thamm (16) aus Stuttgart ist sicherlich die größte Attraktion beim traditionsreichen Tennisturnier im Sportpark Simmern.

Jubiläum im Sportpark Simmern: Zum 25. Mal findet der Rheinland-Cup im Tennis statt. Vor allem bei den Frauen darf man sich ab Donnerstag bis Sonntag auf einige richtige Asse freuen.Das nationale Ranglistenturnier der Frauen hat die Kategorie A3, die Siegerin erhält 1600 Euro und einige Punkte für die deutsche Rangliste.







