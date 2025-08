Turnierleiter Bernd Hörter verglich die 16. Tannenhof-Open auf der Tennisanlage des TC Maischeid mit einem Klassentreffen. Das beliebte Turnier konnte erneut in der Meldezahl zulegen und bot spannende Matches in unterschiedlichen Altersklassen.

Es muss ein besonderes Feeling sein, das zahlreiche Tennisspieler und Tennisspielerinnen jedes Jahr Anfang August auf die Anlage des TC Maischeid lockt. In einer Zeit, wo viele Turniere mit rückläufigen Teilnehmerzahlen hadern, konnten die 16. Tannenhof-Open 2025 sogar noch zulegen. „Wir waren mit der Zahl der Spieler, die bei uns waren, mehr als zufrieden“, zieht Turnierleiter Bernd Hörter schon am Abend nach den letzten Finalspielen ein durchaus positives Fazit. „Man muss sich aber auch etwas einfallen lassen, um nicht hinten runterzufallen.“

40 Tenniscracks hatten sich auf die Meldeliste setzen lassen, die Zahl lag dann mehr als eine Handvoll über dem Vorjahr. „Die Leute kommen einfach gerne zu uns“, so Hörter. „Das familiäre Feeling, die schöne Anlage, das passende Hotel nur ein paar Meter weiter, manchmal denke ich, dass hier bei uns ist wie ein Klassentreffen.“ Da Hörter im September noch ein größeres Turnier auf Mallorca (20. Canymel-Open vom 20. bis 25. September) veranstaltet, sieht man viele, die sowohl auf den Balearen, als auch im Westerwald mit dabei sind. Die längste Anreise nach Großmaischeid dürfte dabei Dirk Michael Gutbrodt aus Bad Oldesloe auf sich genommen haben.

Da bis auf den Samstagnachmittag, wo ein kräftiger Regenschauer das Spielen unmöglich machte, lief eigentlich alles perfekt. Das dürfte sich dann auch Lokalmatador Thomas Schekorr vom Sportpark Windhagen gedacht haben. Bereits im Halbfinale (Herren 30) hatte er gegen den Steimeler Eduard Merker beim 6:1, 6:1 keine große Mühe. Das Endspiel gewann er gegen Simon Kupp (TC Bad Ems) dann vielleicht etwas überraschend klar mit 6:2 und 6:3. Da hatte Jürgen Kossmann (TC Sessenhausen) sichtlich mehr Mühe, sich gegen den Altenkirchener Jürgen Hees im Tie-Break-Satz mit 6:3, 3:6 und 10:4 letztendlich bei den Herren 70 durchzusetzen.

i Aus im Halbfinale: Für Eduard Merker (TC Steimel; Foto) war kurz vor dem Finale gegen den späteren Sieger Thomas Schekorr Schluss. Jörg Niebergall

Auch Werner Flath vom VfL Kirchen musste in der Herren-75-Konkurrenz in den Tiebreak, nach verlorenem ersten Satz (2:6) kam er immer besser ins Spiel, gewann Runde zwei 7:5 und dann eben den Tiebreak mit 10:6 gegen Peter Windhausen (TC Waldbronn).

Das größte Teilnehmerfeld war in der Klasse Herren 60 angesagt. Wobei der Dürener Wolfgang Schmitz schließlich gegen den „weitangereisten“ Gutbrodt mit 6:0, 6:2 die Oberhand behielt. Dass es am Ende so klar werden würde, das hatte sich Bärbel Poulheim (TC Rot-Weiß Königsdorf Frechen) nicht erhofft – mit 6:0, 6:0 triumphierte sie im Finale (Damen 60) gegen Martina Nahrings vom TC Prüm. Im Doppel klappte es dann sogar gemeinsam, Poulheim/Nahrings holten sich den Titel und hatten lediglich in der Begegnung gegen die beiden Neuwiederinnen Martina Geibel-Heimfahrth/Barbara Conrad (beide vom TCN) beim 7:6, 6:2 ein paar Anlaufschwierigkeiten.

i Auch die Fans hatten auf der Tennisanlage in Großmaischeid ihren Spaß. Jörg Niebergall

Große Erholungspausen hatte auch Bernd Hörter nicht. Neben dem Mallorca-Event laufen nun auch schon wieder die Planungen für die 17. Tannenhof-Open im kommenden Jahr, mit genauso familiärem Flair und mit dem gleichen besonderen Feeling.