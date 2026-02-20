Halbfinaleinzug knapp verpasst
16-jährige Thamm wehrt sich in Altenkirchen tapfer
Wild-Card-Spielerin Mariella Thamm (Foto) unterlag knapp in zwei Sätzen gegen die Titelverteidiger Julia Avdeeva und verpasste a
Wild-Card-Spielerin Mariella Thamm (Foto) unterlag knapp in zwei Sätzen gegen die Titelverteidiger Julia Avdeeva und verpasste am Freitag die Halbfinalspiele. Die 16-Jährige wehrte sich aber tapfer über zwei Stunden gegen die Nummer eins der Setzliste.
René Weiss

Wild-Card-Spielerin Mariella Thamm verpasste bei den Ladies-Open in Altenkirchen zwar den Halbfinaleinzug, konnte aber durchaus stolz über ihre Leistung im Viertelfinale gegen die Titelverteidigerin Julia Avdeeva sein. Eine andere Deutsche jubelte.

Lesezeit 2 Minuten
Torben Beltz sprang von seinem Stuhl auf, ballte die Faust, applaudierte und klatschte sich zufrieden mit Dirk Dier ab. Frauen-Bundestrainer Beltz und U18-Bundestrainer Dier hatten bei den Rewe Petz Ladies Open gerade ihre erste deutsche Spielerin ins Halbfinale durchgebracht und können somit weiterhin auf einen Heimsieg am Sonntag beim Frauentennis-Weltranglistenturnier in Altenkirchen hoffen.

Ressort und Schlagwörter

TennisSport

Top-News aus dem Sport