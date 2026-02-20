Wild-Card-Spielerin Mariella Thamm verpasste bei den Ladies-Open in Altenkirchen zwar den Halbfinaleinzug, konnte aber durchaus stolz über ihre Leistung im Viertelfinale gegen die Titelverteidigerin Julia Avdeeva sein. Eine andere Deutsche jubelte.
Lesezeit 2 Minuten
Torben Beltz sprang von seinem Stuhl auf, ballte die Faust, applaudierte und klatschte sich zufrieden mit Dirk Dier ab. Frauen-Bundestrainer Beltz und U18-Bundestrainer Dier hatten bei den Rewe Petz Ladies Open gerade ihre erste deutsche Spielerin ins Halbfinale durchgebracht und können somit weiterhin auf einen Heimsieg am Sonntag beim Frauentennis-Weltranglistenturnier in Altenkirchen hoffen.