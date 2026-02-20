Halbfinaleinzug knapp verpasst 16-jährige Thamm wehrt sich in Altenkirchen tapfer René Weiss 20.02.2026, 17:39 Uhr

i Wild-Card-Spielerin Mariella Thamm (Foto) unterlag knapp in zwei Sätzen gegen die Titelverteidiger Julia Avdeeva und verpasste am Freitag die Halbfinalspiele. Die 16-Jährige wehrte sich aber tapfer über zwei Stunden gegen die Nummer eins der Setzliste. René Weiss

Wild-Card-Spielerin Mariella Thamm verpasste bei den Ladies-Open in Altenkirchen zwar den Halbfinaleinzug, konnte aber durchaus stolz über ihre Leistung im Viertelfinale gegen die Titelverteidigerin Julia Avdeeva sein. Eine andere Deutsche jubelte.

Torben Beltz sprang von seinem Stuhl auf, ballte die Faust, applaudierte und klatschte sich zufrieden mit Dirk Dier ab. Frauen-Bundestrainer Beltz und U18-Bundestrainer Dier hatten bei den Rewe Petz Ladies Open gerade ihre erste deutsche Spielerin ins Halbfinale durchgebracht und können somit weiterhin auf einen Heimsieg am Sonntag beim Frauentennis-Weltranglistenturnier in Altenkirchen hoffen.







Artikel teilen

Artikel teilen