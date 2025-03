An diesem Samstag herrscht am Nürburgring wieder eine Atmosphäre wie im „Ally Pally“. Beim Show-Turnier „Darts am Ring“ werden sich mehrere Stars der Szene die Klinke in die Hand geben.

Auch in heimischen Breitengraden erfreut sich Darts großer Beliebtheit. Die Weltmeisterschaft in der „Kultstätte Alexandra Palace“ in London beschert den TV-Sendern in der Winterzeit stets beachtliche Einschaltquoten. Nicht wenige Deutsche reisen zudem jährlich als Fans in die britische Hauptstadt, um dem Pfeilwurf-Spektakel im „Ally Pally“ beizuwohnen.

Die Stars der Szene live sehen und ganz nah am Geschehen dran sein – das ist an diesem Samstag (Beginn: 19 Uhr) auch wieder am Nürburgring möglich. Dort findet bereits zum vierten Mal das Show-Turnier „Darts am Ring“ statt. Mit dabei in der Arena sind unter anderem die ehemaligen Weltmeister Gerwyn Price, Raymond van Barneveld und Rob Cross. Angekündigt haben sich außerdem weitere bekannte Spieler wie Joe Cullen, Dirk van Duijvenbode oder die derzeitige deutsche Nummer eins, Martin Schindler.

„Der Nürburgring ist eine geschichtsträchtige Stätte des internationalen Sports. Da passt es nur zu gut, dass wir hier mit den internationalen Dartstars in diesem Jahr bereits zum viertel Mal die Pfeile fliegen lassen“, betont Philip Brzezinski, Sportchef des ausrichtenden Verbandes Professional Darts Corporation (PDC) Europe. Er ergänzt: „Die Zuschauer können sich auf eine rasante Show, Darts der Extraklasse und eine packende Atmosphäre inmitten von bunt kostümierten Fans freuen.“

Im vergangenen Jahr hatten sich rund 3500 Zuschauer in der gut gefüllten Event-Lokalität am Ring eingefunden und für beste Stimmung gesorgt. Den Sieg schnappte sich seinerzeit der Niederländer van Duijvenbode. „Eine Darts-Gala ist weit mehr als ein gewöhnliches Turnier. Sie ist ein Fest für alle, die den Sport und sein einzigartiges Flair so nah wie sonst nie erleben möchten“, heißt es in der Pressemitteilung der PDC Europe. Weitere Informationen zum Turnier gibt es unter www.pdc-europe.tv oder www.nuerburgring.de.