Bei der Darts-WM in London Siefersheimer Niko Springer scheidet in Runde eins aus Lukas Erbelding 17.12.2025, 01:54 Uhr

i Bei der Darts-WM in London musste Niko Springer aus Siefersheim das Aus in der ersten Runde einstecken. PDC Europe

Das war ein bitterer Abend für Niko Springer. Für seine zweite Teilnahme an der Darts-WM in London hatte sich der Siefersheimer hohe Ziele gesteckt. Am Ende musste er aber das Aus in Runde eins hinnehmen.

Der Einzug in die zweite Runde der Darts-WM in London war das eindeutige Ziel von Niko Springer. Doch für den 25-Jährigen, der aus dem rheinhessischen Siefersheim (Kreis Alzey-Worms) stammt, hat sich dieses Vorhaben zerschlagen. Gegen den australischen Kontrahenten Joe Comito kassierte er in seiner Erstrundenpartie eine bittere 1:3-Niederlage.







