Siefersheimer Niko Springer scheidet in Runde eins aus

Das war ein bitterer Abend für Niko Springer. Für seine zweite Teilnahme an der Darts-WM in London hatte sich der Siefersheimer hohe Ziele gesteckt. Am Ende musste er aber das Aus in Runde eins hinnehmen.
Der Einzug in die zweite Runde der Darts-WM in London war das eindeutige Ziel von Niko Springer. Doch für den 25-Jährigen, der aus dem rheinhessischen Siefersheim (Kreis Alzey-Worms) stammt, hat sich dieses Vorhaben zerschlagen. Gegen den australischen Kontrahenten Joe Comito kassierte er in seiner Erstrundenpartie eine bittere 1:3-Niederlage.