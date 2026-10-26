Mit spektakulären Würfen erkämpfen sich Sandra Kriese und Lea Klein sensationell die E-Darts-Meisterschaft im Damen-Doppel. Ein packendes Finale krönt ihren Aufstieg zum nationalen Titel.
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Bei den deutschen E-Darts-Meisterschaften des Deutschen Dart Sport Verbands (DDSV) in Weissach im Tal gewannen Sandra Kriese aus Forst und Lea Klein aus Hamm (Sieg) im Damen-Doppel die deutsche Meisterschaft. Die zwei Frauen, welche ihre Heimspielstätte in der Gaststätte Akropolis in Wissen haben, traten auch bei den deutschen Meisterschaften unter ihrem Teamnamen „Akro Pandas“ an.