Damen-Doppel im E-Darts Sandra Kriese und Lea Klein sind Deutsche Meisterinnen Jona Heck 26.10.2026, 12:22 Uhr

i Sandra Kriese (Dritte von links) und Lea Klein (Vierte von links) feierten ihren Titelgewinn im Damen-Doppel bei den deutschen Meisterschaften im E-Darts. Dennis Meyer

Mit spektakulären Würfen erkämpfen sich Sandra Kriese und Lea Klein sensationell die E-Darts-Meisterschaft im Damen-Doppel. Ein packendes Finale krönt ihren Aufstieg zum nationalen Titel.

Bei den deutschen E-Darts-Meisterschaften des Deutschen Dart Sport Verbands (DDSV) in Weissach im Tal gewannen Sandra Kriese aus Forst und Lea Klein aus Hamm (Sieg) im Damen-Doppel die deutsche Meisterschaft. Die zwei Frauen, welche ihre Heimspielstätte in der Gaststätte Akropolis in Wissen haben, traten auch bei den deutschen Meisterschaften unter ihrem Teamnamen „Akro Pandas“ an.







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