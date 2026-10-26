Damen-Doppel im E-Darts
Sandra Kriese und Lea Klein sind Deutsche Meisterinnen 
Sandra Kriese (Dritte von links) und Lea Klein (Vierte von links) feierten ihren Titelgewinn im Damen-Doppel bei den deutschen M
Sandra Kriese (Dritte von links) und Lea Klein (Vierte von links) feierten ihren Titelgewinn im Damen-Doppel bei den deutschen Meisterschaften im E-Darts.
Dennis Meyer

Mit spektakulären Würfen erkämpfen sich Sandra Kriese und Lea Klein sensationell die E-Darts-Meisterschaft im Damen-Doppel. Ein packendes Finale krönt ihren Aufstieg zum nationalen Titel.

Lesezeit 1 Minute
Bei den deutschen E-Darts-Meisterschaften des Deutschen Dart Sport Verbands (DDSV) in Weissach im Tal gewannen Sandra Kriese aus Forst und Lea Klein aus Hamm (Sieg) im Damen-Doppel die deutsche Meisterschaft. Die zwei Frauen, welche ihre Heimspielstätte in der Gaststätte Akropolis in Wissen haben, traten auch bei den deutschen Meisterschaften unter ihrem Teamnamen „Akro Pandas“ an.
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