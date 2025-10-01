Vorlauf-Erste und Teamerfolg
Ricarda Funk führt deutsches Trio zu Silber
Bewältigten den Stangenwald harmonisch und schnell: Ricarda Funk (vorne) vom KSV Bad Kreuznach führte das deutsche Kajak-Team bei der WM zu Silber.
Uta Büttner

Ricarda Funk drückt ihrer Herzens-WM in Australien bereits ihren Stempel auf: Nach einem bärenstarken Einzel-Vorlauf sicherte sich die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach auch Silber mit der Mannschaft.

Die erste Medaille ist eingetütet: Slalomkanutin Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach hat bei den Weltmeisterschaften im australischen Penrith die Silbermedaille mit dem Kajak-Einer-Team gewonnen. „Wir können total happy sein“, sagte Ricarda Funk, als sie mit den Apel-Schwestern Emily und Elena (Lilik) um die Wette strahlte.

