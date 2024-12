Sportvideo des Monats Rheinhesse Niko Springer möchte die Darts-WM genießen 12.12.2024, 08:42 Uhr

i Der Rheinhesse Niko Springer hat sich für die Darts-WM in London qualifiziert. Dort wartet auf ihn in der ersten Runde direkt ein hochkarätiger Gegner. Lukas Erbelding

Im Format „Sportvideo des Monats“ bitten wir in regelmäßigen Abständen Protagonisten aus der Region zum Video-Kurzinterview. Diesmal haben wir uns mit dem Rheinhessen Niko Springer, Teilnehmer bei der Darts-WM in London, unterhalten.

Im Oktober qualifizierte sich der in Mainz geborene und in Siefersheim (Kreis Alzey-Worms) aufgewachsene Niko Springer für die Darts-WM in London. Die Veranstaltung, die im legendären Alexandra Palace steigt, genießt unter Sportfans seit Jahren Kultstatus und gehört für viele genauso zur (Vor-)Weihnachtszeit wie Tannenbaum, Glühwein oder Lebkuchen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen