Zwei Zugänge für die Mittelrheinvolleys: Regionalligst geht selbstbewusst in die neue Saison

Die Mittelrheinvolleys aus Andernach und Neuwied haben sich vor ihrer zweiten Saison in der Regionalliga Südwest noch einmal verstärkt. Von VoR Paderborn aus der 3. Liga wechselt in Senta Barke eine ambitionierte Volleyballerin, die parallel beim Bundesliga-Aufsteiger VC Neuwied mittrainiert, an den Rhein. Bei der SG soll die 22 Jahre alte Diagonalangreiferin „Spielpraxis sammeln und sich in ihrem Spiel weiterentwickeln“, sagt Trainer Fabian Mohr. Für sein Team werde die 1,86 Meter große Linkshänderin „eine echte Verstärkung“ sein.