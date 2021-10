Am Wochenende starten alle Ligen unterhalb der Oberliga in die Volleyball-Saison. Somit freuen sich auch die Männer des VSC Guldental auf ihren Saisonstart in der Rheinland-Pfalz-Liga. Am heutigen Samstag um 13 Uhr geht es in Emmelshausen mit der Partie gegen die Landesauswahl des Jahrganges 2005/06 los.