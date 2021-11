Konz

Youngster überzeugt

Nach 90 Minuten Spielzeit hatten die Volleyballer des VSC Guldental in der Rheinland-Pfalz-Liga den 3:1-Sieg (27:25, 21:25, 25:23, 25:18) gegen die SSG Etzbach in der Tasche. Die Partie wird als Heimspiel geführt, auch wenn sie in Konz ausgetragen wurde.