In der Rekordspielzeit von 46 Minuten und einem glatten 3:0 (25:19, 25:9, 25:13)-Sieg über den TSV Speyer II präsentierten sich die Westerwald Volleys am vergangenen Samstagabend vor heimischer Kulisse in Topform und erhielten nach Spielende stehende Ovationen der zahlreichen Zuschauer.