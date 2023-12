In der Volleyball-Regionalliga Südwest startet für den TV Feldkirchen mit dem letzten Spiel des Jahres die Rückrunde. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt die Mannschaft von Trainer Andreas Kurz die SG Rodheim, erstmals in der Neuwieder David-Röntgen-Schule. „Eine ungewohnte Halle für uns, aber wir hoffen auf einige Zuschauer, die uns unterstützen werden. Es ist eine wichtige Partie für uns“, macht Kurz deutlich.