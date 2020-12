Ransbach-Baumbach/Dernbach

Der Spielbetrieb auf Landesebene ruht, doch in den höheren Klassen soll es erst einmal weitergehen. So lässt sich die Gemengelage für die Volleyballer aus der Region wohl am einfachsten darstellen. Während der rheinland-pfälzische Verband (VVRP) beschlossen hat, die Saison 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie auszusetzen und die Paarungen in den Rheinland-Pfalz- und Verbandsligen entsprechend abzusagen, sieht es in den Klassen von der Oberliga aufwärts etwas anders aus. Hier ist geplant, die Saison weiter fortzuführen, wenn auch unter besonderen und flexiblen Bedingungen.