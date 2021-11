Westerwald Volleys treten als Einheit auf – Selbstbewusst, aber mit Respekt vor Gensingen

Nach dem starken Auftritt der Westerwald Volleys in der Vorwoche, heißt es nun, ganz schnell wieder in die Realitäten des Alltags der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zurückzukehren. Der Tabellenzweite empfängt am Samstag, 19 Uhr, in der Sporthalle Ransbach-Baumbach den starken TuS Gensingen. Die Rheinhessen haben unter dem erfahrenen Trainer Manfred Reinhardt bisher einen beachtlichen Saisonverlauf vorzuzeigen. Fünf Siege und drei Niederlagen, fünfter Tabellenplatz und 14 Punkte – so liest sich die Bilanz.