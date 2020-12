Ransbach-Baumbach/Dernbach

Nach Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga fiebern die Westerwald Volleys dem ersten Meisterschaftsspieltag gegen TuS Gensingen entgegen. Die erste Angabe in der neuen Spielklasse erfolgt am heutigen Samstag um 19 Uhr in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule in Ransbach-Baumbach. „Wir stehen vor einer besonderen Saison, sportlich und auch vor dem Hintergrund der Einschränkungen durch die Virussituation“, stellen die beiden Vereinsvorsitzenden der Kooperation aus BC Dernbach/Montabaur und SC Ransbach-Baumbach, Simon Krippes (BC) und Heinz-Hermann Fischer (SC) fest.