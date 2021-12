Keine 21 Stunden nach Ende des 3:1-Auswärtsiegs in Walpershofen (siehe Text „Starke Kollektivleistung...“) waren die Westerwald Volleys schon wieder in eigener Halle im Spiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen die VSG Saarlouis gefordert. Die Westerwälder lieferten auch in Ransbach-Baumbach und finalisierten somit das Wochenende mit dem zweiten Sieg.