Im alten Jahr haben sie sich in exzellenter Form präsentiert und sich mit einem 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen den TV Wiesbach in die kurze Pause verabschiedet. Daran wollen die Westerwald Volleys des SC Ransbach-Baumbach und des BC Dernbach-Montabaur anknüpfen, wenn sie am Samstagabend (19 Uhr, Sporthalle Ransbach-Baumbach) die TGM Mainz-Gonsenheim III zum Jahresauftakt in der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar empfangen.