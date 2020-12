Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 15:04 Uhr

Dernbach/Ransbach-Baumbach

Westerwald Volleys: Partie gegen Mainz abgesagt

Die Westerwald Volleys hatten sich in der Volleyball-Oberliga bis Freitagmittag darauf eingestellt, in drei aufeinander folgenden Heimspielen gegen den VC Mainz, den VC Lahnstein und den TV Bliesen II nach zwei bitteren Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zu finden. Doch zumindest die erste Partie gegen die Mainzer, die an diesem Samstag um 19 Uhr in Ransbach-Baumbach hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund der verschärften Corona-Lage nun abgesagt.